Pourquoi tu souris ? - Christine Paillard, Chad Chenouga - critique

Résumé : Wisi est en galère. Il débarque à Bordeaux dans l’espoir de trouver un boulot et croise la route de Marina, une humanitaire au grand cœur. Pour se faire héberger chez elle, il prétend être un sans-papier. Un soir, il rencontre Jérôme, lui-même à la rue après le décès de sa mère. Malgré ses propos racistes et son étrange phobie de l’effort, Wisi accepte de le cacher pour une nuit chez Marina. Mais flairant le bon plan, Jérôme est bien décidé à s’incruster. Surtout depuis qu’il a découvert la combine de Wisi pour amadouer Marina…

Critique : Chad Chenouga avait été révélé derrière la caméra en 2001 avec 17, rue Bleue, comédie teintée de gravité sur les déboires d’une jeune Algérienne installée à Paris. Pourquoi tu souris ?, son quatrième long métrage, est coréalisé avec Christine Paillard, qui avait été sa coscénariste pour De toutes mes forces (2017) et Le principal (2023). Après avoir abordé les thèmes du difficile deuil d’un lycéen puis du conflit d’intérêt relatif à un chef d’établissement, les deux auteurs se frottent, en apparence, au genre de la comédie. Pourquoi tu souris ? ne manque pas de quiproquos et use à bon escient d’un comique de situation, et ce dès la première séquence. Wisi (Jean-Pascal Zadi) est un jeune chômeur qui se fait passer pour un sans-papier africain pour squatter l’appartement de Marina (Emmanuelle Devos), une bénévole d’association d’une générosité sans limite mais d’une naïveté confondante. Quand Jérôme (Raphaël Quenard), un jeune paumé qui simule un handicap pour cacher sa phobie de l’effort, découvre le manège de Wisi, il voudra lui aussi profiter de la situation… Ce synopsis pourrait a priori laisser craindre des fautes de goût et des facilités d’écriture, d’autant plus que le scénario part de situations dont la plupart correspondent à des stéréotypes.

Raphaël Quenard, Emmanuelle Devos, Jean-Pascal Zadi © Michael Crotto 2023 TS Productions / Ad Vitam. Tous droits réservés.

Mais loin d’être désinvolte, le récit ne tombe jamais dans l’humour facile et se teinte même de noirceur, avec des personnages certes croqués avec caricature, mais plutôt à la manière de la comédie italienne classique (Risi, Comencini…), et beaucoup plus nuancés qu’ils n’en ont l’air. Le mélange des genres est donc la règle de cette histoire qui balance entre le buddy movie et le récit d’amitié à trois, la comédie et la critique sociale, les intentions étant précisées par Christine Paillard dans le dossier de presse : « On avait une petite envie de lutter contre le politiquement correct, les injonctions d’une société où tout est premier degré, noirceur et polarisation. C’est important d’être irrévérencieux, de pouvoir rire des tragédies. On doit pouvoir parler de sujets graves autrement qu’à travers le drame. La comédie aussi peut ouvrir des pistes de réflexion, nous mettre face à nous-mêmes. Nous usons de la mauvaise foi, de la bêtise, de la méchanceté, certes pour faire rire, mais aussi pour ne pas oublier que tels des alligators dans le fleuve de la vie, ces défauts sont là, pas loin de chacun d’entre nous, prêts à nous dévorer dans un moment de faiblesse… »

Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard © Michael Crotto 2023 TS Productions / Ad Vitam. Tous droits réservés.

Bien sûr, Pourquoi tu souris ? n’est pas Les temps modernes mais le film de Chenouga et Paillard vaut bien ceux du duo Todelano-Nakache. Une escapade finale avec une vieille bourgeoise aigrie (Judith Magre), passant de la hargne au désir de finir ses jours selon son gré, évoquera bien d’autres souvenirs aux cinéphiles, de La vieille dame indigne aux Valseuses, en passant par L’argent de la vieille. Pourquoi tu souris ? est certes inférieur à ces modèles et pèche par quelques faiblesses, notamment avec des chutes de rythme (quand les deux compères s’inscrivent dans une application d’escort), ou certains seconds rôles manquant de relief, tel le bénévole hostile (Vincent Deniard, excellent acteur au demeurant). On l’aura compris : Pourquoi tu souris ? n’est pas la comédie du siècle, ni même de l’année, mais constitue un divertissement plaisant qui véhicule un message de tolérance, d’antiracisme et d’humanisme bon à prendre par les temps qui courent. Et les trois interprètes principaux se meuvent avec brio dans le dispositif.