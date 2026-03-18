Projet dernière chance - Phil Lord, Christopher Miller - critique

Résumé : Ryland Grace, professeur de sciences, se réveille seul à bord d’un vaisseau spatial, à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité ni des raisons de sa présence à bord. Peu à peu, sa mémoire lui revient, et il comprend l’enjeu de sa mission : résoudre l’énigme de la mystérieuse substance qui cause l’extinction du Soleil. Pour tenter de sauver l’humanité, il va devoir faire appel à ses connaissances scientifiques et à des idées peu conventionnelles… Mais une amitié inattendue pourrait bien l’aider à ne pas affronter cette mission tout seul.

Critique : On se souvient de Seul sur Mars qui mettait en scène un astronaute propulsé seul sur la planète rouge et, bien sûr, du fameux E.T. de Spielberg. Projet dernière chance est un peu un mélange des deux, sous couvert d’une aventure aux fins fonds de l’univers à la recherche d’un remède contre une substance venue de l’espace qui absorbe les étoiles à la façon d’un trou noir doté de vie. En effet, le héros, un professeur de sciences physiques sympathique et attendrissant, est embarqué de force dans cette odyssée spatiale qui va lui permettre de tisser une amitié touchante avec un Alien très intelligent, qui ressemble à une araignée en pierre noire.

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Les deux réalisateurs se sont donnés les moyens pour offrir un spectacle ambitieux, où les paysages interstellaires succèdent à des intérieurs de vaisseau tout aussi fascinants. Ryan Gosling, qui coproduit le film, tient la première place, d’autant que l’acolyte qu’il rencontre n’a rien d’humain. Une attention particulière est apportée à sa chevelure, faisant hésiter le long-métrage entre le défilé de mode masculin et l’excursion dans des contrées extrêmement lointaines. On ne comprend pas tout, mais force est de constater que le récit fonctionne, et finit par retomber sur ses pieds. Car il faut préciser que Phil Lord et Christopher Miller se gardent bien de donner toutes les clés de lecture, préférant à la logique narrative l’incrustation de scènes humoristiques, pas toujours très drôles, et franchement potaches.

Projet dernière chance est encore un film à gros budget qui emprunte la démesure comme fil conducteur. Il faut d’ailleurs voir sur cette histoire sur un écran immense, comme une invitation à fuir les écrans de télévision et d’ordinateurs pour l’ambiance des salles obscures. Le spectateur en a pour son argent, entre la musique fascinante, la tendresse des deux personnages principaux et le rythme haletant. En plus, le spectacle intéressera un vaste public familial : les plus jeunes seront touchés par l’amitié sensible qui se noue entre l’extraterrestre et l’aventurier, là où les plus grands seront emportés par l’immensité des images de toute beauté.

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Le long métrage fonctionne bien. Certes, au bout d’un moment, on ne peut pas s’empêcher de regarder sa montre. En effet, le montage aurait mérité quelques coupes pour rendre un le propos général plus fluide. Ryan Gosling crève l’écran avec sa gueule de gendre idéal et l’on imagine que les réalisateurs n’ont pas été autorisés à perdre cinq minutes d’images aux dépens du beau gosse du cinéma américain. Mais voilà, le plaisir est complet dans cette œuvre dense, très bien filmée, où l’acteur principal se meut avec une parfaite agilité dans l’apesanteur spatiale.