Quand siffle la dernière balle - Henry Hathaway - critique

Résumé : Sam Foley (James Gregory), riche propriétaire terrien, charge une petite frappe psychopathe Bobby Jay Jones (Robert F. Lyons) de prendre en filature Clay Lomax (Gregory Peck), qui vient de purger sept ans de prison pour attaque d’une banque. Lomax revient dans sa ville où il recherche son ancien complice qui l’a trahi en lui tirant dans le dos juste aprèsle braquage. Il n’est autre que Foley.

Critique : Ce western est le dernier réalisé par le vétéran d’Hollywood Henry Hathaway, et l’avant-dernier joué par Gregory Peck. Tourné en 1971, à une époque où le genre est délaissé, celui-ci est produit par Hal B. Wallis, lui-même en fin de carrière.

Curieusement, là où on l’on pourrait attendre un long métrage de trop, poussif et dépassé, on découvre une œuvre désabusée, ironique et truffée de quelques scènes de violence assez glaçantes, et finalement très intéressantes.

Si Gregory Peck semble un peu vieux à l’époque pour jouer les cow-boys, il a l’âge de son personnage, bandit braqueur de banques, qui vient de purger plusieurs années de prison. Bien qu’hors-la-loi, il respecte un code de l’honneur, se comporte en gentleman, ne parle que quand c’est nécessaire. Il va, pour son retour à la liberté, se trouver confronté à trois jeunes canailles sans foi ni loi, des personnages grossiers, cruels et pour qui la vie des autres n’a aucune valeur. Le caractère ingérable de Bobby Jay Jones, le petit chef de ce trio, va engendrer des scènes où il va déployer toute sa folie et son sadisme sans limites.

Parallèlement, Lomax va être obligé de prendre en charge une gamine effrontée de sept ans, Decky (Dawn Lyn), qui pourrait bien être sa propre fille. Ce duo improbable entre le solitaire taiseux et la petite peste à la langue bien pendue va donner lieu à quelques scènes savoureuses (le bain dans un étang par exemple).

D’une facture classique, ce western "hors d’âge", méconnu, est franchement une bonne surprise, qui se suit avec beaucoup de plaisir.