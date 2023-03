Rendez-vous à Brick Lane - Sarah Gavron - critique

Résumé : Débarquée de son Bangladesh natal à l’âge de dix-sept ans pour épouser Chanu, beaucoup plus âgé qu’elle, Nazneen va peu à peu s’émanciper en tant que femme et immigrée dans le quartier bengali de Brick Lane, dans l’Est de Londres.

Critique : Depuis plus de seize ans qu’elle vit à Londres, l’univers de Nazneen se résume aux murs de ce quartier où les immigrés bangladais ont élu domicile, à ses deux filles et à Chanu. Pas une minute ne s’écoule sans que la jeune femme, fervente musulmane et épouse dévouée, ne ressente le mal du pays et l’absence de sa sœur, restée au Bangladesh. Sa passion naissante pour Karim, jeune homme qui sous-traite auprès d’elle de menus travaux de couture, lui fait oublier la douleur, révèle la femme qui sommeille en elle. Les nouvelles couleurs que donnent l’amour à la vie de Nazneen sont comparables à celles de son enfance que des flashback font revivre. Près de Karim, la jeune femme prend également la mesure de son statut d’immigrée qui revêt des réalités différentes autour d’elle. Pour Chanu, le salut de l’immigré passe par l’intégration dont la culture du pays d’accueil est le sésame. Capable de citer tous les grands noms de la littérature anglaise, il ne connaît pourtant de Londres que son quartier. Karim, lui, s’engage pour affirmer haut et fort son identité : fils d’immigré, mais Anglais avant tout, confronté au racisme et à l’islamophobie dont sont victimes ses compatriotes. Le 11 septembre sera un catalyseur pour tous ces personnages. Chanu voit s’effondrer ses rêves d’intégration, Karim se réfugie derrière le radicalisme religieux pour donner du sens à son existence de musulman et d’immigré et Nazneen est livrée à elle-même.

Voix off à l’appui, Sarah Gavron réussit à installer une franche intimité avec son personnage principal, interprété par l’actrice indienne Tannishtha Chatterjee dont le jeu, à l’instar de tout le casting, est justement dosé. Pour son premier long métrage au cinéma, adapté de Brick Lane, l’œuvre de la Britannique d’origine bangladaise, Monica Ali, Sarah Gavron définit précisément les contours des protagonistes. On ne s’y perd pas : leurs réactions ne sont pas prévisibles mais conformes à leur histoire personnelle. Ainsi se dégagent trois visages de l’immigration. Trois trajectoires pour décrire une même réalité : celle du rapport au pays d’origine et d’accueil. On se choisit une patrie comme l’on s’engage à devenir une femme indépendante. Sans violence parce que cela va de soi. Tradition, religion, révolte, repli communautaire, immigration et surtout émancipation, le propos de Rendez-vous à Brick Lane est multiple. La prouesse de Sarah Gavron est de réussir à faire d’un propos aussi touffu une intrigue parfaitement calibrée.