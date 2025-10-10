Rien de nouveau sous la pluie - Steffen Goldkamp

Le 10 octobre 2025
- Réalisateur : Steffen Goldkamp
- Nationalité : Allemand
- Durée : 1h25mn
- Titre original : Regen fiel auf nichts Neues
- Festival : Festival du cinéma allemand
L'a vu
Veut le voir
Résumé
Après sa sortie de centre de détention pour mineurs, David veut faire ses preuves. Mais les limites de sa liberté, la pression sociale et ses dettes impayées le font retomber dans ses vieilles habitudes.
Chronique Avoir Alire
À venir...
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.