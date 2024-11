Rivière - Hugues Hariche - critique

Résumé : Manon, dix-sept ans, quitte les montagnes suisses à la recherche de son père, introuvable. En formant de nouveaux liens et en découvrant son premier amour, elle est déterminée à suivre le chemin qu’elle s’est tracé sur la glace : devenir une joueuse de hockey professionnelle.

Critique : Dans Rivière, Hugues Hariche fait le portrait brut et sans concession d’une adolescence en manque de repères et en quête de soi. À dix-sept ans, Manon a quitté sa vie en Suisse pour arriver en France, à Belfort. Ce qu’elle y cherche est de prime abord assez clair : un certain Frank Rivière. Mais il devient évident qu’il ne s’agit là que de la partie visible de l’iceberg. La jeune fille se révèle animée malgré elle par mille aspirations qui la chahutent et finissent par prendre le dessus. Un rêve brûlant de devenir hockeyeuse professionnelle, de faire ses preuves et partir au Canada pour intégrer une équipe féminine. Un désir à peine assumé d’appartenir à un groupe, une communauté, une famille, quelle que soit sa forme. Surtout, un besoin de comprendre et d’être comprise.

© 2023 Beauvoir Films, Les Films d’Argile. Tous droits réservés.

Le film navigue habilement entre les ambitions et le tumulte intérieur de l’héroïne, dévoilant progressivement un cocktail d’émotions puissantes où se mêlent colère, rancune, et une souffrance sourde qui s’enracine dans un passé agité. Au fil de son parcours, Manon rencontre Karine, une autre adolescente marquée par des blessures visibles et invisibles. Patineuse artistique talentueuse, cette dernière semble toutefois écrasée par une discipline qui la torture, notamment depuis une blessure récente. Ensemble, les personnages évoluent dans un monde où la frontière entre désir et désespoir est mince et où l’excès d’alcool et les comportements à risque semblent être la seule façon d’échapper au mal-être étouffant qui les hante.

© 2023 Beauvoir Films, Les Films d’Argile. Tous droits réservés.

Tout le long du film, la bande-son se fait la compagne intime du spectateur et l’invite à entrer dans l’expérience sensorielle qu’est Rivière. Tantôt puissante, tantôt discrète, elle transforme le tumulte adolescent en expérience vibrante et confère une profondeur immersive au long- métrage, jusqu’à son climax poignant.

Hugues Hariche signe ainsi un film d’une poésie rare, mais cette dernière en vient à nuire parfois à la clarté de l’intrigue. La recherche esthétique se fait au détriment de la trame narrative, et certains choix des personnages manquent de cohérence, laissant parfois une impression d’errance qui, bien que touchante, nuit à la logique de l’histoire.