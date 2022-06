Rocketman - Dexter Fletcher - critique

Résumé : "Rocketman" nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à sa consécration internationale. Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John. Son histoire inspirante – sur fond des plus belles chansons de la star – nous fait vivre l’incroyable succès d’un enfant d’une petite ville de province devenu icône de la pop culture mondiale.

Critique : On peut d’abord se délecter -si l’on aime Elton John- à entendre les grands tubes de l’extravagante star pop (de Honky Cat à Rocket Man, en passant par quelques secondes de Sorry Seems To Be The Hardest Word ou Candle in the Wind). Ce juke-box visuel est toujours agréable, d’autant que Taron Egerton soutient le film à la force de son énergie, ce qui devient presque une banalité, dès lors que l’on parle d’un biopic. Et c’est aussi le problème, puisque les autres personnages sont, comme trop souvent dans cette configuration, réduits à l’état de sparring-partners. Mais le principal souci de cette quantième biographie filmée, c’est bel et bien son sujet, dans la mesure où la mise en scène du corps de la star, de ses costumes extravagants, fait de cette œuvre un quasi doublon et un non-sens : Elton John, plus que toute autre immense vedette, est un film à lui seul et son allégeance au glam rock scénarise par essence n’importe laquelle de ses prestations. Alors à quoi bon tenter de reproduire ce qui fut fait et plutôt bien fait ?

D’autant que le film s’embarrasse d’un contraste de couleurs assez pataud pour signifier la dualité entre l’homme et l’artiste (le marron terne côté ville, les couleurs vives côté scène) et nous rejoue, sur le mode d’une narration linéaire, l’éternelle invariant de la vulgate psychologisante : le malaise derrière la démesure ou le malaise à l’origine de la démesure. Découvrez l’homme sous le masque de l’artiste, c’est à peu le slogan que déclinent jusqu’à plus soif un grand nombre de biographies filmées et particulièrement celle-là, qui évidemment s’immisce dans les coulisses où se disent de grandes phrases définitives, lestées d’une schizophrénie attendue ("Ils ne paient pas pour voir Reg Dwight, ils paient pour voir Elton John :"). L’impression de fureter dans l’intimité de la création, des salons familiaux ou des alcôves interdites, nous donne la fausse certitude d’en savoir plus. Un vrai tic delahoussien, en somme.

Il y a bien des années, Isabelle Adjani chantait : "J’te referai plus l’plan d’la star/Qui a toujours ses coups de cafard". On aurait aimé qu’à cette configuration attendue, ce long métrage substitue un autre schéma. Peine perdue.