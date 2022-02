S.O.S. fantômes - la critique du film

Résumé : Peter, Raymons et Egon effectuent des recherches sur la parapsychologie. Virés par le Doyen de la faculté, ils fondent une société destinée à chasser les revenants : S.O.S. fantômes. Le succès frappe tant et si bien à leur porte qu’ils en sont bientôt à travailler à la chaîne.

Critique : Peu de comédies populaires des années 80 peuvent prétendre au statut d’œuvre culte. Ghosbusters en fait partie, car tout fonctionne. D’abord, le scénario ménage suffisamment de scènes à suspense pour retenir l’intérêt du spectateur : l’invasion de ces fantômes à la fois bouffons, inquiétants et gluants engendre des scènes où la peur côtoie le ridicule en un cocktail oxymorique (on mentionnera notamment la chasse labyrinthique dans un hôtel de luxe). Et la recette fonctionne aussi parce que le rythme des gags, associé aux rebondissements propres à l’histoire, ne faiblit pas. Au contraire, la fin organise une confrontation à la fois grandiose et loufoque entre nos sympathiques chasseurs de monstres et Gozer le Dieu sumérien malveillant, ici réactualisé à la sauce eighties, avec une identité de genre plutôt flottante.

La vraie trouvaille de cette conclusion spectaculaire est évidemment le Bibendum Chamallow que le docteur Raymond Stanz fait apparaître bien malgré lui et qui prend la forme d’une immense bonhomme, dont chaque pas est une destruction programmée, en plein Manhattan. Une vraie idée surréaliste qui n’aurait certainement pas déplu au regretté John Belushi, lequel participa au scénario initial avec son ami Dan Ackroyd, mais n’eut pas le temps de finaliser le projet, à cause de son décès, en 1982. C’est d’ailleurs un autre copain du mythique Saturday Night Live, Bill Murray, qui le remplace au pied levé, dans un rôle inoubliable, celui du docteur Peter Venkman. Sans faire offense aux autres acteurs, tous impeccables (si ce n’est l’énervant Rick Moranis dans le rôle d’un zébulon transi d’amour), le comédien à la nonchalance naturelle s’affirme ici comme l’incarnation d’une vis comica à la sauce Droopy. Sa posture deviendra ensuite un pedigree (on a encore pu s’en rendre compte dans The Dead Don’t Die de Jim Jarmush). Il faut voir le personnage de Venkman commenter placidement la lévitation terrifiante de Dana Barrett (jouée par la flamboyante Sigourney Weaver), comme s’il s’agissait d’une vulgaire publicité pour un yaourt. Impayable.

L’immense succès de cette excellente comédie généra évidemment une suite, cinq ans plus tard. Sans être indigne, le deuxième opus s’avéra tout de même plus décevant, avec des temps morts et une forme de redite dans la construction de l’histoire.