Mort du réalisateur Ivan Reitman

News : Jumeaux, Un flic à la maternelle et l’incontournable SOS Fantômes figurent parmi les plus grands succès d’Ivan Reitman, dans les années 80 et 90. Le célèbre réalisateur de comédies, né en Tchécoslovaquie, est mort le 12 février 2022, à l’âge de 75 ans. D’abord auteur de courts métrages puis producteur de télévision, il signe son premier long en 1971, Foxy Lady. Après un détour par le spectacle vivant et la presse (il collabore au célèbre mensuel américain National Lampoon, l’équivalent anglo-saxon de Hara-Kiri), Reitman met en scène une production humoristique dans le style Grindhouse, Cannibal Girls, en 1973, avant de signer Arrête de ramer, t’es sur le sable, en 1979, qui marque sa première collaboration avec Bill Murray et remportera un succès commercial. Le film suivant, Les Bleus (1981) suscitera un semblable intérêt du public aux États-Unis, mais passera relativement inaperçu en France. Ce ne sera pas le cas pour SOS Fantômes, une des comédies fantastiques les plus emblématiques des années 80, véritable triomphe dans le monde entier. Une suite, plus décevante, sortira cinq ans plus tard, en 1989. Entretemps, Reitman a tourné Jumeaux, avec Arnold Schwarzenegger dans son premier rôle joyeux. A partir des années 90, l’étoile du metteur en scène décline quelque peu : si Un flic à la maternelle, deuxième collaboration avec Schwarzie, continue d’attirer les foules, le troisième opus avec le futur gouverneur de Californie, Junior (1994), annonce une forme de déclin commercial que confirme le flop 6 jours 7 nuits (1998), dont Harrison Ford est la vedette. Mais Reitman produit des succès qui compensent ses échecs en tant que réalisateur (les deux Beethoven notamment, en 1992 et 1993). L’artiste ne retrouvera véritablement son public qu’avec la comédie romantique Sex Friends, en 2011, où Nathalie Portman a le rôle principal. Le dernier long métrage de l’entertainer est un drame, Le Pari. Ce film, dans lequel figure Kevin Costner, s’avère un échec commercial.

