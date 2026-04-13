Séduite et abandonnée - Pietro Germi - critique

Le 13 avril 2026
Une pépite de la comédie à l’italienne.
- Réalisateur : Pietro Germi
- Acteurs : Stefania Sandrelli, Lando Buzzanca, Saro Urzì, Umberto Spadaro, Leopoldo Trieste, Aldo Puglisi, Lola Braccini, Paola Biggio, Oreste Palella
- Genre : Comédie dramatique, Noir et blanc, Comédie noire
- Nationalité : Français, Italien
- Distributeur : Tamasa Distribution , Les Films Marceau-Cocinor
- Durée : 1h55mn
- Reprise: 20 septembre 2023
- Titre original : Sedotta e abbandonata
- Date de sortie : 24 juillet 1964
- Festival : Festival de Cannes 1964
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Résumé : Dans un village de Sicile, alors que tous, écrasés par la chaleur, font la sieste, Peppino (Aldo Piglisi) en profite pour laisser Matilde (Paola Biggio), sa fiancée, dormir au salon. Il rejoint en cachette, dans la cuisine, sa très jolie future belle-sœur Agnese (Stefania Sandrelli).
Critique : Pietro Germi, juste après Divorce à l’italienne (Divorzio all’italiana 1961), renouait avec la comédie de mœurs grinçante, située dans la très corsetée Sicile où le sens de l’honneur est au centre de tous les sujets.
Le couard et sournois Peppino, après être arrivé ses fins avec Agnese, va prétexter la préparation d’un concours administratif pour déserter la maison de sa fiancée Matilde. Seulement, le comportement étrange d’Agnese va mettre la puce à l’oreille de son père Don Vicenzo (Saro Urzì), entrepreneur local respecté et père de famille nombreuse admiré.
- Copyright Compagnie Cinématographique de France/Ultra Films/Flux Films/Vides Cinematografica
Avec ses brillants coscénaristes Age, Scarpelli et Luciano Vincenzoni, le cinéaste brosse une tragi-comédie, où chaque personnage légèrement caricatural, coincé dans une société rigide, ment, triche, et finalement s’arrange bien de sa situation. Même la naïve et virginale Agnese va tirer son épingle du jeu.
À la fois critique sociale et comédie burlesque, truffé de petits détails savoureux, et servi par des dialogues percutants, ce film, brillamment joué par des interprètes de tempérament, a toute sa place dans le top des comédies à l’italienne de la grande époque.
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