Seuls les rebelles - Danielle Arbid - critique

Résumé : Suzanne, veuve d’une soixantaine d’années, fait la connaissance d’Osmane un soir à Beyrouth… Il est jeune, noir, soudanais, migrant sans papiers. Elle est libanaise d’origine palestinienne, et a le double de son âge… Ils tombent amoureux. Le Liban est au bord du précipice. Alors que leur amour déclenche une levée de boucliers, au cœur du chaos ambiant, Suzanne et Osmane résistent.

Critique : À travers ses films, Danielle Arbid n’en finit plus d’afficher sa résistance contre l’ordre établi et les préjugés. Après le torride Passion simple, qui nous décrivait par le menu la passion amoureuse dans tous ses états, elle réunit un couple jugé socialement et culturellement incompatible pour nous parler de liberté et de bataille. Née à Beyrouth, la réalisatrice vit en France depuis l’âge de dix-sept ans, ce qui n’empêche pas son cœur de continuer à osciller entre Orient et Occident. C’est le Liban qu’elle choisit comme décor de ce nouveau projet, bientôt contrarié par les événements géopolitiques que l’on connaît.

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Le générique de début informe les spectateurs qu’aucune scène n’ayant pu être tournée au Liban, tous les plans ont été recréés en studio en région parisienne, insufflant à ce récit solidement ancré dans la réalité un aspect quelque peu factice à un sujet qui ne l’est pas. Pourtant, l’idée de superposer la situation d’un pays emprisonné dans des hostilités à la difficulté de vivre une relation passée au crible de l’intolérance paraissait séduisante.

Suzanne et Osmane forment un couple en lutte. Elle est d’origine palestinienne. Il est réfugié soudanais. Quarante ans les séparent. Alors qu’il se fait agresser, elle le défend et le soigne. Ils tombent amoureux. Il va leur falloir bien du courage pour imposer cet amour et accepter d’en payer le prix. Dès lors, leur duo se retrouve sous le feu des critiques, tant du côté de leur entourage familial que de leur communauté. Une succession de portraits aux nuances bigarrées se fait le reflet d’un Liban métissé et riche de ses différences, qui pourtant n’exclut pas le cloisonnement par catégories sociales. Une couleur de peau vilipendée, associée à la non-appartenance à la caste requise a tôt fait d’expédier les malheureux candidats à la liberté au banc des accusés. Un racisme aussi ordinaire qu’universel que notre scénariste teinte d’une bonne dose de dérision pour prôner l’espoir dans une humanité partagée, offrant un plaidoyer d’abord enthousiasmant contre l’obscurantisme et le racisme galopants, qui, pourtant, s’amenuise au fil du récit.

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Le maillon fort de cette histoire est sans conteste l’interprétation, entre douceur et empathie, de la toujours parfaite Hiam Abbas. Elle distille justesse de ton et intelligence de jeu, et sa complicité avec le charismatique Amine Benrachid ne fait aucun doute.

S’il ne marquera sans doute pas particulièrement la filmographie de Danielle Arbid, Seul les rebelles représente un cri de colère bienvenu et une prise conscience nécessaire à l’heure de la montée des extrémismes, du repli sur soi et des fractures entre les peuples .