Sindbad, naissance d’un héros - la critique du spectacle

Critique : La Compagnie "Théâtre du Kalam" place l’homme au centre de ses questionnements et s’interroge sur les grandes mutations de notre temps, tout en revendiquant un théâtre populaire, porté par une langue déclinée à l’envi, pour être ainsi au plus près du public.

Non sans accorder à l’humour une place toute particulière.

Car quoi de mieux que le rire aussi pour transmettre et s’interroger ?

Sindbad, naissance d’un héros est une pièce construite autour du texte et du jeu théâtral bien entendu, mais aussi de la peinture et de la calligraphie, pratiquées avec brio par un comédien-calligraphe talentueux, Abdelslam Ladjoua.

Hindbad peine à trouver l’inspiration pour écrire le texte des Mille et une Nuits, il baisse les bras et ronge son frein. Il doit écrire coûte que coûte pour que Shéhérazade puisse les raconter, le soir, à son mari de sultan, Shahyar. Mais c’est Shéhérazade, contrainte et forcée par son tyran de mari, qui va proposer à Hindbad des histoires. Sinon, elle aura la tête coupée.

Les femmes auraient-elles plus d’imagination que les hommes ? Sont-elles à ce point soumises ou se libèrent-elles de leurs chaînes grâce à leur sensibilité et leur supplément d’âme ?

La comédienne Marion Aounit incarne les multiples personnages de cette fable mythique avec talent et place le rôle de la femme au centre des enjeux de la société.

Par ailleurs, le mythe de Sindbad le Marin est-il vraiment celui que l’on connaît et que nous propose la légende populaire ?

C’est cette entrée toute particulière que la Compagnie "Théâtre du Kalam" met en avant, par l’intermédiaire de ce spectacle vif et haut en couleur. Avec une grande originalité, la pièce nous invite à revisiter le thème de la véracité et de la transmission des mythes, contes et autres légendes.

C’est Shéhérazade, encore elle, qui se charge de nous raconter la vérité à propos de Sindbad, le génie créé de toutes pièces par l’esprit de Hindbad. C’est elle la cheffe d’orchestre des opérations de "dépoussiérage" de ce mythe populaire.

L’art, la peinture et une jolie poésie bien présente vont l’aider à briller et à éblouir les spectateurs.

Alors, Sindbad, un héros ? Un super-héros ? Un anti-héros ? Ou juste un homme avec ses failles et ses errances, à l’image de milliers d’hommes ?

Courez vous faire votre propre opinion, en allant assister à la pièce qui sera à nouveau jouée prochainement au Théo Théâtre (Paris-15ème).