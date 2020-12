Sixième édition - Michael Curtiz - critique

Résumé : Ellen Garfield (Bette Davis) et Curt Devlin (George Brent) sont tous deux journalistes et fiancés, mais dans des journaux différents. Seulement Curt pense que les femmes ne sont pas faites pour ce métier et il n’épousera Ellen que si elle lui prouve le contraire. En même temps, avec son photographe Grady (Roescoe Karns), il fait tout pour lui mettre des bâtons dans les roues.

Critique : Michael Curtiz, qui, à l’époque, tourne à une vitesse vertigineuse, réalise ici une comédie féministe avant l’heure.

Le personnage interprété par Bette Davis, humble et intelligent, est beaucoup plus intéressant que celui de son fiancé Curt, sûr de lui, prétentieux et incapable de faire un pas sans son âme damnée de photographe.

Autant Ellen essaie de faire au mieux à la loyale, autant lui est prêt à toutes les bassesses, souvent machistes pour, pense-t-il, arriver à ses fins.

Il est évident que le talent et l’abattage de Bette Davis éclipsent totalement la piètre prestation de George Brent, bien oublié aujourd’hui.

Mais au-delà de l’argument de base relevant de la comédie typiquement hollywoodienne, le film pose, mine de rien, la question du rôle de la presse dans la vie de la cité. Ici, elle précède, anticipe, et, de fait, oriente souvent le cours des enquêtes policières et le rôle des tribunaux. Une idée du "scoop à tout prix" avant l’heure, à travers cette petite comédie sans prétention sur les dérives du quatrième pouvoir.

Le cinéaste d’origine hongroise Michael Curtiz réalisa, la même année, trois autres films dont Capitaine Blood ("Captain Blood") avec Errol Flynn et Olivia de Havilland, l’année suivante, parmi d’autres encore, La charge de la Brigade Légère ("The Charge of the Light Brigade"), toujours avec le couple Errol Flynn/Olivia de Havilland et, en 1938, Les aventures de Robin des Bois ("’The Adventures of Robin Hood"), avec encore le même couple vedette, et aussi Les anges aux figures sales ("Angels with Dirty Faces"), avec James Cagney et Humphrey Bogart.

En 1942, il sera l’heureux réalisateur du mythique Casablanca avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman.