Soupçons - Alfred Hitchcock - critique

Résumé : En Angleterre, dans un train, Johnnie (Cary Grant) se refugie dans le compartiment d’une inconnue, Lina (Joan Fontaine) pour dit-il, échapper à un fumeur de cigares indélicat. Il aura bien du mal, lors du passage du contrôleur, à trouver l’appoint pour régler la différence entre le coût de son billet de troisième classe avec celui de la première. Ils vont se retrouver par hasard, lors d’une chasse à courre, où Johnnie est courtisé par toutes ces dames.

Critique : Adapté d’un roman d’Anthony Berckeley Cox, Préméditation ("Before the fact"), le scénario malin, magnifié par la caméra d’Alfred Hitchcock, va nous balader tout le long du film : Lina, considérée comme banale (!) tourne à la vieille fille, au grand bonheur non avoué de ses parents avec qui elle vit. Johnnie, dandy mondain qui fait illusion auprès de la gent féminine, est considéré dans le monde tel un parasite inconsistant et malhonnête.

Leur rencontre va être, tout au moins en apparence, une bénédiction pour les deux, qui sont catalogués, dans la société britannique corsetée, comme impossibles à marier.

Dès lors, le spectateur étant "tenu" de prendre fait et cause pour Lina, va cheminer comme elle : ce mari charmant, séducteur et toujours élégant n’en veut-il pas finalement à la fortune de ses parents ? Il ne travaille pas, ne sait rien faire, et semble toujours vivre sur un certain pied. Le doute, une fois instillé dans la tête de Lina, ne va plus en sortir, surtout que tous les éléments semblent concorder, vont dans le même sens.

Les acteurs principaux accentuent la crédibilité du récit : Joan Fontaine joue un personnage toujours très juste, à l’apparence douce et fragile, une femme qui est facilement considérée comme une malchanceuse et une victime. Cary Grant, plutôt connu jusque-là pour des rôles de comédie où il incarnait des héros décontractés, charmants, aux petits soins avec les dames, ne peut pas être le personnage monstrueux que l’esprit de Lina commence à imaginer.

Fort de tous ces ingrédients, Alfred Hitchcock va concocter un film passionnant, haletant, dont l’intrigue va monter crescendo, laissant le spectateur dans le doute jusqu’à la dernière minute.

La scène (célèbre) du verre de lait est à ce titre exemplaire. Johnnie doit porter cet objet à Lina qui est malade et alitée, à l’étage. Un long travelling arrière nous montre l’acteur, le visage figé, montant très lentement cet escalier qui paraît sans fin, avec une astuce technique donnant l’impression que le liquide est fluorescent ! On pense forcément que le verre est empoisonné, mais ne sommes-nous pas influencés par les effets de mise en scène qui insistent bien pour qu’il en soit ainsi ?

Alfred Hitchcock nommé pour l’Oscar du meilleur film 1942, ne l’obtiendra pas. Qu’elle était verte ma vallée ("How green was my valley") de John Ford lui fut préféré. En revanche, Joan Fontaine gagnera, elle, la statuette de la meilleure actrice.