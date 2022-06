Spéciale première - Billy Wilder - critique

Résumé : Chicago, 1929 : Earl Williams (Austin Pendleton) est condamné à mort pour le meurtre d’un policier. Son exécution est imminente. Walter Burns (Walter Matthau), rédacteur en chef du "Chicago Examiner", tente par tous les moyens de contacter son journaliste vedette Hildy Johnson (Jack Lemmon). Celui-ci arrive plus tard nonchalamment en annonçant qu’il quittait le métier pour se marier..

Critique : Il s’agit de la troisième adaptation de la pièce de théâtre The Front Page de Ben Hecht et Charles Mac Arthur, datant de 1928. La première, sous le même titre, est due à Lewis Milestone (1931), avec Adolphe Manjou et Pat O’Brien ; et la deuxième His Girl Friday (La dame du vendredi en français) datant de 1940, est signée Howard Hawks : cette fois, le couple de journaliste était devenu mixte. Il était composé de Cary Grant en rédacteur en chef et Rosalind Russell en journaliste vedette femme et ex-épouse. De fait, cette version relevait plus de la screwball comedy où comment recomposer un couple séparé avec moult rebondissements.

Si Billy Wilder retrouve l’esprit initial de la pièce, il restitue aussi le contexte d’une œuvre théâtrale : la majorité de l’intrigue va se dérouler dans le lieu clos de la salle de presse que la prison leur réserve à chaque exécution. C’est à la fois sa force et sa relative limite.

Le ton, résolument tourné vers la comédie débridée, ne ménage personne. Les journalistes, indifférents au drame, passent leur temps à jouer aux cartes et ne supportent pas le bruit occasionné par les ouvriers qui montent l’échafaud ! Une seule chose les intéresse, comme leurs patrons de presse : ramener un scoop lié à l’exécution, quand bien même il serait inventé. Le chef de la police et le maire, tous deux élus, sont véreux et prêts à tout pour leur réélection. Même le pauvre condamné n’a pas inventé l’eau tiède ! Seules les femmes, bien qu’en second plan, agissent avec une réelle dignité.

Face à de nombreux rebondissements, on va suivre les aventures d’une nuit de Hildy, qui va tergiverser entre son départ pour convoler et sa passion du scoop imminent, chauffée à blanc par son rédacteur en chef.

Le duo Jack Lemmon/Walter Matthau, déjà réunis par le cinéaste dans La grande combine (The Fortune Cookie 1966), qui ne fait pas toujours l’unanimité, fonctionne pourtant à merveille entre débit à la mitraillette, gestuelle calculée et mimiques expressives, le tout avec une joyeuse mauvaise foi.

Malheureusement, comme c’était le cas depuis plus de dix ans pour les films de Billy Wilder, celui-ci fut un échec critique et public.

Pourtant, le cinéaste propose une nouvelle fois un modèle d’équilibre entre comique et satire sociale, au rythme débridé et doté d’un sens du détail savoureux.

Un film qu’il convient de re-découvrir.

À noter la présence de la quasi-débutante Susan Sarandon dans le rôle de la patiente fiancée de Hildy.