Certains l’aiment chaud - la critique du film

Résumé : Chicago, 1929. Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés involontairement à un règlement comptes entre gangsters, se transforment en musiciennes pour leur échapper. Ils partent en Floride avec un orchestre féminin. Ils tombent illico amoureux d’une ravissante et blonde créature, Alouette, qui veut épouser un milliardaire.

Critique : Certains l’aiment chaud est l’une des meilleures comédies de l’histoire du cinéma.

Pour son scénario, d’abord, original et délicieusement subversif : lâchés tels des loups dans la bergerie, les deux compères vont trouver l’amour. Joe, coup classique, en profitant des confidences faites à son double féminin pour conquérir une femme ; Jerry en acceptant une féminité imposée qui ne lui convient pas si mal. Tout cela dans un enchaînement de scènes désopilantes (en tête, le tango entre Daphne et Osgood Fielding III) et de répliques percutantes qui conduisent à celle, finale et légendaire, du milliardaire qui, apprenant que sa future mariée est un homme, lui lance, impassible, "nobody is perfect".

Pour sa réalisation aussi, Billy Wilder parvenant à conserver pendant deux heures un rythme aussi chaud que le jazz des filles de Sweet Sue. Un jazz qu’il intègre d’ailleurs complètement au film et ne traite pas comme un simple prétexte à son histoire. Wilder réussit également un superbe montage en parallèle entre deux scènes de séduction (Jerry dans son tango et Joe sur son bateau). Quant au noir et blanc, certes nécessaire en raison de la couche de maquillage rendant verdâtres les deux hommes, il apporte au film un charme fou.

Pour ses acteurs enfin, magnifiques, des rôles secondaires (surtout Sweet Sue/Joan Shawlee et son fidèle Bienstock/Dave Barry, ainsi que l’impeccablement glacial Spats Colombo/George Raft) aux principaux. Tony Curtis, excellent tant en Josephine froide et sérieuse qu’en milliardaire frigide, impressionne aussi par la façon dont il laisse la vedette à Jack Lemmon, virevoltant et irrésistible en Daphne amoureuse. Et puis, au-dessus de la mêlée, aussi belle que devant l’objectif de Milton Greene [1], c’est dire, Marilyn Monroe, adorable et craquante Sugar Kane. Toute en fraîcheur et naïveté, elle donne à cette joueuse de ukulélé en quête de millionnaires une émotion et une profondeur qui envoient valdinguer dans un air de jazz les clichés du personnage.