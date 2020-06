Sabrina - Billy Wilder - critique

Résumé : Depuis toujours, Sabrina (Audrey Hepburn), la fille du chauffeur des richissimes Larrabee, est amoureuse de leur fils cadet, David (William Holden), un charmant oisif. Revenue de Paris transformée en jeune femme sophistiquée, l’ex-sauvageonne lui tape enfin dans l’œil. Stupeur chez les Larrabee et mise en place d’un scénario pour éviter que ne se brisent les (juteuses) fiançailles du rejeton avec une héritière de haut vol. On envoie au charbon l’aîné, Linus (Humphrey Bogart), un bourreau de travail joyeux comme une porte de coffre-fort, qui devra faire semblant de s’enticher de la donzelle. Et que croyez vous qu’il arrive ?

Critique : Tout a été dit sur l’improbable casting de ce célèbre film, mais avouez que l’effet comique aurait été moins croustillant si le rôle du frère aîné était revenu à Cary Grant. A la dernière minute, ce dernier fait faux-bond pour des raisons difficiles à élucider. Ne croyait-il pas à cette histoire à dormir debout ? Avait-il peur de se faire voler la vedette par une Audrey Hepburn en train de décoller quasiment à la verticale ? Toujours est-il qu’en catastrophe, une semaine avant le début du tournage, le choix de la Paramount se porte sur Humphrey Bogart qui se présente sur le plateau en traînant les pieds, la mort dans l’âme : il n’a jamais joué dans une comédie (ce sera la seule de sa carrière d’ailleurs) et il se trouve beaucoup trop vieux pour le rôle (il a trente ans de plus que sa partenaire). C’est vrai, mais rétrospectivement on s’en balance ! Les comédiens de Sabrina sont habités par la grâce, comme si celle d’Audrey Hebpurn rejaillissait sur la distribution dans son intégralité, qu’il s’agisse de l’antinomique duo masculin de premiers rôles, ou des seconds rôles, une famille de la "haute" parfaitement savoureuse.

Et la patte de Wilder dans tout ça ? On l’a connu, il est vrai, plus incisif et même parfois très méchant. À y regarder de plus près, on se rend compte cependant que sa Cendrillon est loin d’être une sainte-nitouche. Fieffée coquine, plutôt, qui a plus d’un tour dans son sac et qui ne s’embarrasse pas trop de scrupules pour arriver à ses fins. Mais les sous-entendus sont si vaporeux qu’ils peuvent passer presque inaperçus. C’est ce qui fait tout le charme de cette histoire d’arroseur arrosé, un conte de fées léger comme une bulle de savon.