Spike Lee, un cinéaste controversé - Régis Dubois - critique

Résumé : Spike Lee, l’enfant terrible du cinéma afro-américain, est depuis ses débuts en 1986 autant connu pour l’originalité de son cinéma que pour ses coups d’éclats médiatiques. Baptisé “le Noir le plus en colère d’Amérique” à l’occasion de la sortie de Malcolm X (1992), il n’a eu de cesse tout au long de sa carrière d’entretenir la polémique. Avec des œuvres engagées comme Do the Right Thing, Jungle Fever, The Very Black Show ou BlacKkKlansman, mais aussi des films moins controversés tels He Got Game, La 25e Heure ou Inside Man, il aura marqué de son passage la grande histoire du septième art. Et pourtant, à ce jour, aucune monographie française évoquant l’ensemble de son œuvre n’est parue en librairie. Ce livre a ainsi pour but de corriger cet oubli en revenant sur toute l’œuvre du cinéaste pour lui redonner la place qui lui revient au centre de l’historiographie du cinéma américain, avec la secrète intention de rappeler aux plus jeunes combien son rôle de pionnier fut décisif dans l’émergence d’un cinéma noir américain.

Critique : Au-delà de ses propos parfois polémiques, rappelés par l’auteur dans les premières pages de cet ouvrage précis, au-delà de ses indispensables réquisitoires contre le racisme, il s’agit bien de souligner que Spike Lee est avant tout un talentueux artiste. Réduit aux combats qu’il a largement menés, souvent enfermé dans des controverses qu’il a aussi alimentées, et sur lesquelles le texte revient, le cinéaste méritait bien une réhabilitation artistique.

C’est la raison pour laquelle "le Noir le plus en colère d’Amérique", comme on le surnomma après son grand succès Malcom X, est ici commenté d’une façon intelligente, qui associe une forme et un propos engagé. Analyser la manière d’un metteur en scène, pour en documenter l’intérêt par rapport à la cinématographie contemporaine, c’est assurément un choix tout à fait judicieux, et l’on sait gré à l’auteur de retenir tout ce que la création de Lee a visuellement offert au septième art, des fameux "dolly shots" dont le réalisateur s’est fait une spécialité (on se souvient, notamment, de la fin de Malcom X) jusqu’aux aux angles de prises de vues insolites (ceux de Do The Right Thing, pour ne parler que de lui), en passant par les mouvements de caméra chorégraphiés de Jungle Fever, ou la longue séquence anamorphosée du sous-estimé Crooklyn...

Le livre de Régis Dubois, dans son approche résolument monographique, parvient à contextualiser avec rigueur chaque film de Spike Lee, à en restituer les intentions, à en évoquer la réception, en insistant bien sur les relations houleuses que le réalisateur a toujours entretenues avec les journalistes, notamment américains. De son premier long métrage Nola Darling n’en fait qu’à sa tête jusqu’au retour en grâce que marque la sortie de BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan, le propos ne rate rien de l’engagement de l’artiste, des critiques auxquelles il a dû faire face. Mais il redonne surtout à Spike Lee la place qui est la sienne : celle d’un cinéaste dont les propositions formelles sont tout à fait passionnantes.