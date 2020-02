Stingaree - la critique du film

Résumé : 1867, Australie. Mr Clarkson (Henry Stephenson) est un riche éleveur de moutons. Sa femme (Mary Boland), qui se veut mondaine et pense qu’elle a raté sa vocation de cantatrice, invite Sir Julian Kent, célèbre musicien anglais de passage en Australie, lors de l’un de ses dîners chics. Elle refuse à sa pupille Hilda Bouverie d’être présente, car elle connait son talent pour le chant tout en prônant l’inverse. Les Clarkson apprennent par l’inspecteur Radford (George Barraud) que le danger.eux repris de justice Stingaree (Richard Dix) s’est évadé.

Notre avis : A l’époque, William A Wellman (1896-1975) réalisait pour différents studios de quatre à six films par an. Metteur en scène depuis le début des années 20, il était célèbre pour Wings (1927) avec Clara Bow et L’ennemi public ("The public enemy" 1931), avec James Cagney et Jean Harlow.

A l’aise dans tous les genres, il propose ici un faux western australien avec éleveurs, chevauchées, voleur au grand cœur... et jeune ingénue bafouée. Si tous les codes sont bien présents, le film tient plus de la romance ou encore du récit de l’ascension d’une jeune cantatrice très douée. Comme celle-ci réussit grâce au hors-la-loi Stingaree resté dans l’ombre, on ne peut s’empêcher de penser à Une étoile est née ("A star is born"), qu’il tournera sur un sujet voisin quatre ans plus tard.

Le film très court (74 minutes) ne s’embarrasse de scories et enchaîne les scènes sans temps mort. Les personnages ne sont pas sacrifiés pour autant, y compris les seconds rôles qui amènent une dimension comique.

Howe (Andy Devine), l’âme damnée de Stingaree, est maladroit, souvent hilare et bien que taillé comme une armoire à glace, parle d’une petite voix de fausset.

Annie (Una O’Connor), la servante bougonne, passe son temps à se plaindre et à contester les ordres avant de les exécuter. Ne supportant pas les vocalises de Mrs Clarkson, elle s’est fabriqué une sorte de casque antibruit ! Sa petite tête étonnée fera merveille à plusieurs reprises, notamment dans La fiancée de Frankenstein ("Bride of Frankenstein" 1935) de James Whale.

Irene Dunne, auréolée de son succès dans le mélodrame Back street de John M.Stahl (1932) n’est pas aussi ingénue que sa situation d’orpheline recueillie le laisse entendre.

Richard Dix, à l’écran depuis 1917, est un des comédiens privilégiés qui ont pu passer le cap du parlant. Il sera même nommé pour l’Oscar du meilleur acteur pour le western La ruée vers l’or ("Cimarron" 1931) de Wesley Ruggles, mais c’est le film qui remportera l’Oscar. Il fait partie de ces artistes à la moustache séduisante, type Clark Gable ou encore William Powell.

Ce presque western nerveux et percutant a été restauré de belle façon en 2019.