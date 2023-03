Sublime - Mariano Basin - critique

Résumé : Manuel, seize ans, est un adolescent comme les autres. Dans sa petite ville côtière d’Argentine, il traîne avec ses amis et sa petite amie, va à la plage, et joue de la basse dans un groupe de rock. Une routine parfaite pour un garçon de son âge. Mais sa vie se complique lorsqu’il commence à ressentir quelque chose de spécial pour son meilleur ami Felipe.

Critique : Sublime est le premier long métrage d’un jeune cinéaste argentin jusque-là remarqué dans le format court et le clip musical, et qui fut l’assistant de réalisateurs dont Martin Deus (Mon meilleur ami, 2018), Gastón Duprat (Un coup de maître, 2018) et Paula Hernández (Los sonámbulos, 2019). L’œuvre a été présentée dans plusieurs festivals dont le Festival Biarritz Amérique Latine et la Berlinale, dans la section Generation. Le thème des premiers émois amoureux, et en particulier dans un contexte d’affirmation ou de doute quant à l’orientation sexuelle, a été maintes fois traité au cinéma. Aussi, Mariano Biasin, également auteur du scénario, prenait le risque de tomber dans le manque d’originalité et la convention, d’autant plus que les problématiques abordées ne sont plus subversives de nos jours.

© Outplay Films

Et il est clair que le premier tiers de ce récit des tourments d’un ado manque un peu de relief, abusant de situations banales, avec un style télévisuel lorgnant vers la joliesse. Comme souvent dans ce genre de films, les personnages d’adultes s’avèrent bâclés, la contrariété des gamins est surlignée par des poses boudeuses, et une bande musicale doucereuse cherche à fabriquer l’émotion. Aussi, comparativement aux brillantes et récentes réussites que furent Close ou Le lycéen, Sublime est un peu lent (et long) au démarrage. Pourtant, le métrage finit par distiller un réel charme et dénote un sens de la subtilité dès l’instant où Manuel fait état de ses sentiments envers Felipe. La bienveillance du père ou le fair-play d’une petite amie de passage écartent la piste du scénario sur un conflit dans le cadre d’un environnement homophobe.

© Outplay Films

Non que le film refuse la dramatisation, simplement elle s’exerce indépendamment d’une logique d’affrontement qui aurait pu plomber la narration. L’essentiel est ailleurs : dans un jeu de regards qui suggère plus qu’il ne montre, ou dans de courtes séquences oniriques filmées avec tact, dans lesquelles Manuel projette son fantasme. Il faut aussi souligner une direction d’acteurs sans failles. Le jeune Martín Miller est une vraie révélation dans un rôle plutôt difficile et pour un film dont il est de presque tous les plans. Au final, Sublime est une œuvre attachante qui porte un regard juste sur les fragilités de l’adolescence, malgré un début en demi-teinte.