Super Mario Galaxy Le Film - Aaron Horvath, Michael Jelenic - critique

Résumé : Après SUPER MARIO BROS., l’adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo et forts du succès remporté dans le monde entier avec plus d’un milliard de dollars de recettes, ILLUMINATION et NINTENDO se retrouvent une nouvelle fois, afin de nous offrir un tout nouveau chapitre, cette fois à dimension cosmique, mais tout aussi bourré d’action : SUPER MARIO GALAXY... Ils sont à peine installés au Royaume Champignon : un mystérieux appel à l’aide va pousser Mario et Luigi à reprendre du service et plonger dans les zones d’ombre du passé de la princesse Peach. Une mission qui va propulser nos héros et leur nouvelle constellation d’amis très loin de chez eux, à travers un périple intergalactique, à la découverte de nouveaux mondes où se forgeront des alliances pour le moins inattendues.

Critique : Beaucoup connaissent le fameux jeu vidéo Nintendo et tout est bon pour trouver des recettes supplémentaires. Maintenant, était-il nécessaire de proposer un deuxième film d’animation inspiré du célèbre petit plombier à la casquette ? La réponse est évidemment négative, surtout quand on considère la pauvreté certaine du scénario. On se perd ainsi entre le monde habituel de Mario qui, comme dans le jeu vidéo, court d’un champignon à l’autre et rencontre toute une série d’adversaire rigolos ; et ce nouvel univers intergalactique, avec à sa tête le fils de l’ennemi numéro un de Mario et Luigi : Bowser. Ce dernier a été rétréci et végète dans une château miniature pour ne plus nuire à la planète, jusqu’au moment où son fiston décide de le récupérer et de détruire l’univers tout entier.

Le long-métrage d’animation ne lésine pas sur les moyens pour cette aventure rythmée. Le film propose une surenchère de sons, lumières, couleurs, avec des retours plutôt sympathiques aux images inspirées des premiers jeux. On s’interroge sur l’injection d’autant de moyens techniques et financiers à une époque où chacun doit viser une certaine efficience. Car ce long-métrage d’animation est loin d’être vertueux en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Tout est fait pour impressionner le jeune spectateur. Mais hélas, le scénario n’est pas du tout à la hauteur de toute cette profusion d’effets spéciaux.

Copyright Universal Studios / Nintendo

Super Mario Galaxy Le Film comme le titre l’indique se déroule dans l’espace. Du moins, une certaine partie car le récit se balade dans des univers aussi hétéroclites qu’un château merveilleux et une fête foraine horrifique. Tout cela est agréable pour les yeux mais finit par perdre le spectateur qui ne suit plus le fil narratif. Les personnages vont de haut en bas, sans que l’on comprenne toujours par quel moyen ils sont parvenus à retourner la fiction.

Copyright Universal Studios / Nintendo

Le cinéma regorge de films d’animation qui finissent par donner le tournis. La qualité et l’inventivité ne sont pas toujours au rendez-vous et force est de constater que les productions les plus humbles sont souvent les plus réussis. On pense au récent Walter Lapin qui est loin de rivaliser dans l’énergie et le rythme mais est bien plus inventif et attachant. Ici, on va d’un personnage à l’autre et, au bout du compte, tous se ressemblent sans permettre vraiment une identification de la part du spectateur. Super Mario Galaxy Le Film nous conforte dans l’idée qu’une nouvelle version du jeu sur grand écran n’apporte rien ni au jeu, et encore moins à la magie des personnages.

Super Mario Galaxy Le Film viendra s’empiler dans le panthéon déjà très fourni des films d’animation. On se dit en sortant de la salle qu’il s’agit encore d’un dessin animé nourri à l’intelligence artificielle et qui ne fait rien d’autre qu’intégrer un marché très gourmand. Le film ne fait pas appel à l’intelligence émotionnelle des enfants mais les conforte dans la brutalité, la violence, et la concurrence entre les individus. Bref, rien de bien recommandable pour le jeune public.