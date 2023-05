Les Gardiens de la galaxie 3 - James Gunn - critique

Résumé : Notre bande de marginaux favorite a quelque peu changé. Peter Quill, qui pleure toujours la perte de Gamora, doit rassembler son équipe pour défendre l’univers et protéger l’un des siens. En cas d’échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des Gardiens tels que nous les connaissons.

Critique : Quand on se lance dans un Marvel, c’est souvent pour le meilleur ou pour le pire. Il n’y a pas vraiment d’entre-deux dans ces grandes productions qui multiplient les effets spéciaux, les images de synthèse, les sons et les lumières. Les Gardiens de la galaxie : Volume 3 fait office d’exception dans un cinéma grandiloquent, plus préoccupé d’aventures que de psychologie et de nuances dans les personnages. Le récit ne rechigne pas sur tous ces enjeux que le spectateur passionné vient chercher, mais s’attache d’abord à présenter des héros contrariés, attachants, confrontés à des sentiments pluriels et engagés, malgré eux, dans le sauvetage d’une planète qui crève de consommation, de réchauffement climatique et de folie des grandeurs.

Le héros principal de ce troisième volet demeure le fameux raton-laveur, Rocket. Le pauvre subit une attaque qui le plonge dans une mort imminente, obligeant ses camarades à aller chercher sur la planète créée de toutes pièces par son créateur fou, une clé susceptible de le soigner. Le film prend le temps de retracer le passé du drôle de héros où l’on apprend qu’il a été conçu par un scientifique fou, pas très loin de penser qu’il est une sorte de Dieu vivant. L’espace où ses expériences terribles ont lieu ressemble à une arche de Noé censée instaurer à terme un univers parfait, constitué de clones humains et animaux. La quête de cette clé conduit les autres personnages à se confronter à leurs propres émois amoureux, sentimentaux et intellectuels. Les Gardiens de la galaxie 3 fait dans la complexité, pour notre plus grande joie, sans jamais lésiner pour autant sur les effets visuels et le rythme. On ne s’ennuie jamais et les dialogues sont tout juste du format suffisant pour ne pas casser l’aventure.

Naturellement, et comme si souvent dans ce genre de films, le méchant constitue l’un des personnages les plus intéressants. Il s’agit d’un mégalomane, pas du tout tenté par la conquête de l’univers, mais pire, hanté par le désir de devenir le créateur d’un nouveau monde parfait. S’il excelle dans la transformation d’animaux en des créatures semi-humaines, il est obsédé par l’intelligence de Rocket qu’il n’est pas parvenu à synthétiser dans ses œuvres. Le film fait ainsi un clin d’œil assumé aux risques de l’intelligence artificielle et de l’Homme Augmenté. Le sujet est d’une actualité brûlante et James Gunn excelle dans la restitution d’un univers où le virtuel et la matière coexistent dangereusement avec la chair et le carbone. Heureusement, les valeurs humaines de solidarité, d’amour et d’appartenance à des groupes culturels permettent de sauver ce qui était promis de devenir un désastre humanitaire.

Tout est bon dans ce film, comme le cochon : la musique, les rires, le rythme et l’inventivité. En tous les cas, Les Gardiens de la galaxie 3 est à dévorer sans limite.