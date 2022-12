Swing rendez-vous - Gérome Barry - critique

Résumé : Théodore, un jeune Parisien timide, découvre l’existence d’une chanson aux pouvoirs surnaturels, un vieux standard jazz des années 1920 qui agit comme un élixir d’amour sur la personne qui l’entend. Souhaitant charmer Amandine, qu’il croit être la femme de sa vie, Théodore part à la recherche de la partition. Son enquête le mène à New York, où il rencontre des musiciens de la communauté Swing qui l’aideront dans son aventure.

Critique : Gérome Barry est un artiste complet. Il produit des films, réalise des courts-métrages. Cette fois, il s’engage dans un long-métrage où lui-même est comédien. Il incarne un trentenaire hagard et mélancolique qui succombe à l’amour grâce aux pouvoirs magiques d’une page perdue de jazz : "The Sound of Love". Swing rendez-vous est un film qui ne se prend résolument pas au sérieux. Le comédien réalisateur incarne un personnage débonnaire et fantasque qui se morfond dans une existence parisienne, pourtant bien loin des appartements étriqués ou des quartiers difficiles que nombre de Franciliens subissent.

Le problème du cinéma français demeure souvent le scénario. Beaucoup de réalisateurs s’entêtent à écrire eux-mêmes leurs propres films, ce qui, le cas présent, nuit réellement à l’intérêt du récit. Pourtant, cette histoire d’amour par procuration dans un New York jazzy et fantasque regorge d’ingéniosité. La bande-son accompagne cet antihéros et apporte à l’histoire une dimension pleine de grâce et de délicatesse. Mais les dialogues souvent emprunts de stéréotypes, les archétypes parisiens qui jonchent le film finissent par peser sur l’intérêt de l’intrigue.

On reconnaît bien dans l’ambiance générale du film la tendresse d’un certain Jacques Tati, le décalage atemporel si présent dans l’œuvre de Jacques Demy ou le flegmatisme bourgeois hérité de Woody Allen. Toute la partie new-yorkaise est la plus réussie, parvenant à extraire des images d’une franche poésie et entraînant le spectateur dans les timbres fascinants d’un saxophone ou d’une chanteuse de jazz. Mais le récit est à chaque fois rattrapé par des quiproquos qui n’en sont pas et résonnent comme de véritables maladresses scénaristiques. Même les comédiens semblent subir les dialogues et s’égarent dans des tonalités de la voix qui sonnent faux.

Swing rendez-vous ne manque pas d’originalité et de gaité. En tous les cas, si nous n’avons pas été séduits par le récit, assurément Gérome Barry est un artiste à suivre.