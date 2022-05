Swing - Tony Gatlif - critique

Résumé : En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, dix ans, se prend de passion pour le jazz manouche. Après quelques aventures pour trouver une guitare, Miraldo, virtuose en la matière, accepte de lui donner des cours de guitare. Ces leçons amènent Max à rencontrer la communauté manouche et plus particulièrement Swing, une jeune fille farouche au tempérament explosif qui a tout du garçon manqué…

Critique : Max est aussi blond et tendre que Swing est brune et sauvage. Mais contre toute attente, c’est elle qui permet au jeune garçon de récupérer une guitare plutôt vieillotte et de s’inviter dans la communauté gitane par l’intermédiaire d’un professeur de musique. En réalité, Swing raconte la rencontre de deux mondes que tout pourrait opposer : les manouches sédentarisés ou pas et les Français dits de souche. Tony Gatlif montre avec l’énergie qui lui est propre que l’échange des savoirs est toujours possible, quand l’un rédige ou lit les courriers administratifs et l’autre transmet sa passion musicale.

Généreux est le qualificatif majeur de ce film de 2002. Le cinéaste montre dans une mise en scène théâtrale et joyeuse que l’interculturalité est loin d’être un mythe. Certes, l’image a vieilli, le jeu des acteurs est parfois maladroit, surtout s’agissant des enfants. Mais il y a une candeur, une joie de vivre qui transcendent tous les défauts et rappellent la beauté du film de René Clément, Jeux interdits. En plus, Swing prend de la hauteur sur les stéréotypes culturels et identitaires, balayant d’un revers de la main la question du genre ou de l’appartenance sociale. La musique fait figure d’unité dans un univers complexe, discriminé par les classes dominantes et intimidé par le pouvoir. Il faut se souvenir qu’en 2002, Jean-Marie Le Pen était arrivé au second tour des élections présidentielles, ce qui dit de la montée déjà perceptible de l’extrême droite et de l’intolérance dans la France notamment rurale.

Swing est un film de l’émerveillement. On y danse, on y rit. On s’amuse de scènes parfois hors sol où Tony Gatlif prouve son incroyable talent à filmer le peuple manouche à travers la danse et la musique. On pourrait reprocher le côté un peu vidéo clip de l’œuvre, mais avec le temps qui est passé, le film n’a pas pris une seule ride et montre combien la création artistique permet de dépasser les clivages et les incompréhensions.