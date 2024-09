Tatami - Zar Amir Ebrahimi, Guy Nattiv - critique

Résumé : La judokate iranienne Leila et son entraîneuse Maryam se rendent aux championnats du monde de judo avec l’intention de ramener sa première médaille d’or à l’Iran. Mais au cours de la compétition, elles reçoivent un ultimatum de la République islamique ordonnant à Leila de simuler une blessure et d’abandonner pour éviter une possible confrontation avec l’athlète israélienne. Sa liberté et celle de sa famille étant en jeu, Leila se retrouve face à un choix impossible : se plier au régime iranien, comme l’implore son entraîneuse, ou se battre pour réaliser son rêve.

Critique : Grâce au cinéma, il est possible de traverser les frontières sans visa et de s’immiscer dans les méandres de certaines parties du globe particulièrement cadenassées. Après l’impressionnant Les graines du figuier sauvage de l’Iranien Mohammad Rasoulof, acclamé au Festival de Cannes 2004, qui décryptait avec une incroyable précision la paranoïa générée par le régime iranien, Tatami démontre comment cette dictature prend en otage ses propres citoyens pour affirmer haut et fort sa puissance totalitaire.

Copyright Metropolitan FilmExport

Le réalisateur israélien Guy Nattiv et l’actrice réalisatrice franco-iranienne Zar Amir unissent leurs talents pour bâtir un thriller sportif et politique afin de dénoncer le machiavélisme du gouvernement iranien qui, au cours des dernières décennies, a tout fait pour empêcher les rencontres entre Iraniens et Israéliens lors d’événements internationaux, sportifs ou artistiques.

Leïla (l’époustouflante Arienne Mandi) est une judoka de haut niveau. Mieux vaut ne pas avoir à l’affronter. Lors de ces championnats de judo à Tbilissi en Géorgie, elle rafle toutes les victoires. C’est une battante au moral d’acier qui ne recule devant aucun sacrifice. Le jour où son poids alourdi de quelques grammes supplémentaires menace de l’exclure de sa catégorie, elle s’astreint sans relâche à quelques exercices physiques qui lui permettront de les éliminer en quelques heures. Sans aucun doute, rien ni personne ne peut entraver son ascension vers la victoire, d’autant qu’elle est admirablement secondée par Maryam, sa coach dévouée (Zar Amir). Pourtant, le jour où elle doit se mesurer à une sportive israélienne, le régime islamique n’hésitera pas à lui ordonner de renoncer au combat, employant pour ce faire des mesures d’intimidation révoltantes. Si son entraîneuse qui, on le découvrira un peu plus tard, s’est déjà pliée à ce genre de sanctions, est prête à obéir, Leïla entend bien faire valoir son droit à la liberté.

Copyright Metropolitan FilmExport

Dans un huis clos que le choix du noir et blanc rend encore plus oppressant, la tension générée par ce sport incroyablement physique qu’est le judo se superpose aux forces extérieures qui mettent à l’épreuve la complicité de ces deux femmes fortes dont les points de vue divergent cependant. Abandonnées à elles-mêmes mais portées par une détermination à ne jamais renoncer aux valeurs universelles auxquelles elles croient, nos deux héroïnes forcent le respect d’autant que l’interprétation des deux actrices ne manquent pas de conviction. Le film adopte un point de vue féminin pour rappeler qu’à l’heure actuelle en Iran, une femme est moins qu’un citoyen de seconde zone.

Pourtant, la force de frappe se dilue dans un scénario aux scènes redondantes tant du côté sportif que politique jusqu’à se perdre dans une conclusion inachevée. Une narration plus ramassée aurait donné plus de densité à ce qui reste néanmoins un vibrant hommage à tous ceux qui se battent pour dépasser la folie de la haine aveugle et du désir de destruction mutuelle, et qui, en dépit des épreuves, aspirent à bâtir un avenir ensemble.