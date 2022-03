The Batman - Matt Reeves - critique

Résumé : Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au coeur des ténèbres de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance - Alfred Pennyworth, le lieutenant James Gordon - parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de la ville, le justicier solitaire s’est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. Lorsqu’un tueur s’en prend à l’élite de Gotham par une série de machinations sadiques, une piste d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde sur une enquête dans la pègre, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, Carmine Falcone et Edward Nashton, alias l’Homme-Mystère. Alors que les preuves s’accumulent et que l’ampleur des plans du coupable devient clair, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rétablir un semblant de justice au milieu de l’abus de pouvoir et de corruption sévissant à Gotham City depuis longtemps.

Critique : Enfin un film qui transcende véritablement toutes les conventions du genre, sans pour autant trahir l’esprit originel des comics de DC et des premiers longs-métrages de la franchise de l’homme chauve-souris. Avec une durée annoncée de trois heures, et présenté comme beaucoup plus sombre que les films de Tim Burton de Christopher Nolan ou de Zack Snyder, The Batman a su mettre l’eau à la bouche des spectateurs bien avant sa sortie. Il est désormais temps de passer à table. Installez-vous, chers convives : le chef Matt Reeves vous a concocté un menu surprenant, déroutant, relevé d’assaisonnements puissants, en un mot : percutant !

Ce qui, d’entrée de jeu, fait toute la force de The Batman, c’est son scénario remarquablement construit et écrit.

Ce n’est pas une, ni deux, mais trois intrigues qui s’entremêlent, s’enchaînent, se lient et se complètent : une intrigue « narcotique » sur fond de trafic de collyre, une intrigue politique sur fond de campagne électorale pour briguer la mairie de Gotham City et une intrigue judiciaire, car Batman et la police de Gotham sont à la recherche d’un dangereux psychopathe, The Riddler, qui sème des devinettes et énigmes sur les lieux de ses crimes.

L’ensemble forme un récit complexe, dense et cependant très compréhensible. De fait, la longueur du film ne se fait à aucun moment ressentir. Lorsque Bruce Wayne n’est pas occupé à bastonner des délinquants, il réfléchit aux cartes de vœux et messages codés que lui envoie son ennemi. Aucun temps mort, ni ennui. La triple intrigue de Matt Reeves et son coscénariste est d’une redoutable efficacité.

Si l’histoire est aussi prenante et intéressante, c’est parce que des personnages campés par d’excellents acteurs lui donnent corps. Robert Pattinson, ancienne idole des adolescentes pré-pubères des années Twilight, en Bruce Wayne ? On pouvait avoir des doutes. Et pourtant, force est de constater que l’acteur fait le travail. Il est torturé comme le Bruce Wayne de Christopher Nolan, malin comme celui de Burton, et plus que jamais insaisissable, même si la psychologie du personnage et ses émotions intérieures auraient pu être davantage développées, explorées et fouillées.

Colin Farrell est méconnaissable et remarquable dans la peau d’un Pingouin extravagant, magouilleur, souvent décalé et drôle, tandis que Paul Dano, qui campe The Riddler, est absolument épatant en génie fou à lier.

Selina Kyle, la nouvelle Catwoman campée par Zoë Kravitz, ne manque ni de charisme, ni de panache, bien qu’à l’image de Bruce Wayne, sa psyché aurait mérité un meilleur développement, tout comme celle de Carmine Falcone, un criminel mégalomane assoiffé de pouvoir interprété par John Turturro, toujours excellent.

Enfin, les personnages secondaires de Jeffrey Wright et Andy Serkis se révèlent parmi les plus attachants du film : l’un est un good cop intègre, l’autre le majordome dévoué de la famille Wayne, le célèbre Alfred que nous aimons tous.

Avec un scénario formidable et des acteurs talentueux, il ne manque plus qu’une belle mise en scène pour donner naissance à un très grand film. Ayant réalisé les deux derniers volets de La Planète des singes, Matt Reeves n’a plus à faire ses preuves. Sa réalisation tient évidemment la route, avec des partis pris esthétiques assumés : presque exclusivement composé de séquences de nuit, The Batman se veut résolument sombre fidèle à son animal fétiche, la chauve-souris, qui vit la nuit. Toutefois, le long-métrage ne répudie pas la dimension résolument expressionniste, surréaliste, voire kitsch de films qui l’ont précédé, notamment à travers les plans d’ensemble sur les immeubles de Gotham, les cadres débullés, la photographie jouant sur le clair-obscur, le design de certains personnages, ou encore les scènes d’action et de course-poursuite.

On est ici dans un blockbuster adulte, bien loin du Marvel qui vous sert un humour potache pour être sûr d’emporter dans ses montagnes russes le plus de spectateurs possible.

De par sa durée, son intrigue et sa mise en scène, The Batman n’emportera probablement pas l’adhésion générale du public. Au contraire, il y a fort à parier qu’il le divisera, animera les conversations des cinéphiles et des fans de comics et de super-héros, qui n’ont pas fini de discuter de ce grand film.