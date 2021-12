The Cloud in Her Room - Zheng Lu Xinyuan - critique

Résumé : C’est un hiver humide à Hangzhou, Muzi rentre pour le nouvel an lunaire. L’ancien appartement de ses parents est toujours là. Un lit, une chaise abandonnée, une fenêtre abimée – les restes d’une relation qui a évolué. Son père a fondé une nouvelle famille, sa mère est en couple avec un étranger ; Muzi replonge dans ses souvenirs et tente de trouver des repères dans cette ville si familière et pourtant si changée. La jeune femme est tiraillée entre passé et présent, entre la fuite et l’éternel retour.

Critique : Lauréat du Tigre d’or à Rotterdam en 2020, le premier long-métrage de la jeune réalisatrice chinoise Zheng Lu Xinyuan brosse le portrait mélancolique de Muzi, étudiante de vingt-deux ans qui s’avère être son double fictionnel. Insaisissable, la jeune femme papillonne, durant un hiver qui ne semble jamais finir, sans que le spectateur ne comprenne toujours les relations qui se font et se défont devant ses yeux.

Au gré d’un récit minimaliste, elliptique et vaporeux qui s’affranchit des codes narratifs traditionnels en juxtaposant des saynètes comme autant de fragments de vie, The Cloud in Her Room met en scène, dans une constante fumée de cigarettes, le spleen diffus de la bourgeoisie intellectuelle chinoise. Mais à trop vouloir illustrer le vague à l’âme de son héroïne, le film laisse beaucoup trop d’éléments latents. Trop allusif, il tient le spectateur à distance, et le fera perdre en conjectures.

Cette chronique des affres de la jeunesse et de l’entrée dans l’âge adulte est également l’occasion pour sa réalisatrice de filmer sa ville natale, Hangzhou, au sud de Shanghai : naguère considérée comme la plus belle ville de Chine, désormais en pleine mutation urbaine, elle est montrée comme un no man’s land où errent des figures fantomatiques, de tunnels infinis en immeubles réversibles.

C’est toutefois davantage les atermoiements sentimentaux de son héroïne qui intéresse la réalisatrice. Si le film opère un constant aller-retour entre réel et imaginaire, présent et souvenirs, fantasmes et expériences, il vire au réalisme cru dès lors qu’il est question du désir féminin et de l’attraction entre les corps, abordé frontalement et sans fausse pudeur.

Zheng Lu Xinyuan réussit à faire un usage réussi d’un format, la vidéo en noir et blanc, qui pourrait paraître difficile, mais elle se complaît dans des audaces formelles qui se déclinent en autant d’expérimentations visuelles arty : caméra immergée, solarisation, plans en négatif, multiplicité des régimes narratifs… Celles-ci, censées rendre compte des images mentales de l’héroïne, sont plus ou moins abouties et ne percent le brouillard du film qu’à des rares occasions.