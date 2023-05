The Delinquents - Rodrigo Moreno - critique

Résumé : Román et Morán, deux modestes employés de banque de Buenos Aires, sont piégés par la routine. Morán met en œuvre un projet fou : voler au coffre une somme équivalente à leurs vies de salaires. Désormais délinquants, ils voient leurs destins liés. Au gré de leur cavale et des rencontres, chacun à sa manière emprunte une voie nouvelle vers la liberté.

Critique : Il n’y a ni casse du siècle, ni action violente : seulement un banquier ordinaire, lassé de son travail, qui dérobe des centaines de milliers de dollars et entraîne un de ses collègues, malgré lui, à devenir son complice. Voilà en une ligne ce qui se déroule sur près de trois heures. Car l’amour, la musique classique, l’enquête comptable ou policière (au choix) s’en mêlent, formant un long-métrage profondément original et rempli de fantaisie. On est loin des films policiers ordinaires, même si l’on ressent dans le traitement des images, la référence aux films noirs français des années 70 et 80. D’ailleurs, Rodrigo Moreno, fort de cette référence, engage un de ses personnages à plusieurs reprises dans un cinéma où justement se jouent des films français. Le réalisateur choisit un grain de l’image d’un temps ancien, faisant penser à des films conçus pour la télévision d’hier. Et justement, c’est ce qui pourrait presque laisser penser que ce récit est atemporel.

L’humour grinçant s’invite en permanence dans ce long-métrage où finalement la question policière ne compte pas tant que la description de ces deux protagonistes débonnaires, le premier attendant la fin de sa peine pour jouir de son magot et le second tenant en secret dans son placard les billets dérobés. Rodrigo Moreno regarde ses personnages avec beaucoup de tendresse. Ce sont des anti-héros mélancoliques, qui, faute de se trouver réellement, cherchent à travers la promesse de l’argent, l’ivresse d’une vie qui ne survient pas. Finalement, peut-être ce qui fonctionne le mieux dans leur histoire de vie, c’est la relation qu’ils ont créée tous les deux autour de ce vol d’argent.

On sait que le réalisateur a mis cinq ans à fabriquer ce film. C’est la raison pour laquelle il a opté pour intégrer le plus possible des scènes qu’il a tournées. Le problème demeure qu’un film est fait pour être regardé par des spectateurs qui doivent tout ignorer des tourments et des passions liés à sa réalisation. La longueur finit même par devenir exaspérante, faisant craindre chez le cinéaste une forme de narcissisme ou de complaisance à l’égard de son récit.

Il y a donc dans ce policier aux allures burlesques de l’inventivité, du désir et de la passion. Mais il aurait été utile que le montage confirme la légèreté annoncée du propos en coupant les longueurs inutiles.