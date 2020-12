The Guilty - Gustav Möller - critique

Résumé : Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone.

Critique : Ce premier long métrage d’un jeune réalisateur danois a fait un tabac dans les festivals (Sundance, Rotterdam et Beaune) où il a été présenté, glanant plusieurs prix mérités. Au vu du pitch et des informations sur sa prouesse technique (un huis clos dans deux pièces d’un commissariat, et une caméra qui filme presque exclusivement un acteur cerné en plan fixe), on pouvait avoir un a priori mitigé quant au résultat final : n’aurait-on pas affaire à un simple exercice de style, brillant mais un peu vain, comme le furent La Dame du lac (1946) de Robert Montgomery (entièrement tourné en caméra subjective), à l’âge d’or du film noir ou, en 2014 Locke de Steven Knight, dont l’intrigue se situait uniquement au volant d’une voiture ? Nos craintes sont vite dissipées tant The Guilty s’avère être un polar à suspense d’une redoutable efficacité, tout autant qu’une œuvre fascinante dans son dispositif.

Copyright Nikolaj Møller

Thriller dont le hors champ est essentiel, le film bénéficie d’un scénario élaboré tout en étant d’une fluidité remarquable, loin de l’esbroufe de maints blockbusters d’action. L’acteur Jakob Cedergren n’est pas pour rien dans la fascination exercée par le film, dégageant un charisme et permettant l’identification du spectateur à un policier qui ne quitte jamais l’écran et dont la personnalité dévoile une grande humanité, tout autant que des failles qui n’en rendent que plus ambigüe la narration. Alors, qu’importent quelques invraisemblances (notamment le manque de coordination des postes de secours), ou un certain pathos dans la caractérisation psychologique des protagonistes : The Guilty est une perle noire qui fera date.