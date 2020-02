My Lady - la critique du film

Résumé : Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute Cour, décide de lui rendre visite, avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le cours des choses.

Notre avis : Le film possède deux intérêts majeurs. Le premier est la description du fonctionnement de la justice britannique. Non pas d’un point de vue critique, mais vu par une magistrate intègre qui doit trancher seule sur des cas difficiles en se plaçant systématiquement du côté de l’enfant. On la voit donc chez elle, ou dans son bureau, ou encore avec son greffier (Jason Watkins) qui est aux petits soins, travailler pour arriver à sa décision, et en tenue dans la solennité du prétoire.

Le second intérêt se trouve dans son interprétation. Stanley Tucci, professeur d’université et mari délaissé, multiplie les signes d’affection envers sa femme qui, trop absorbée, ne voit rien. Mais c’est surtout le jeu magistral d’Emma Thompson qui retient l’attention : distinguée, toujours digne, tout autant affable qu’impénétrable, elle semble incapable de ressentir la moindre émotion... avant que son univers ne vacille.

Maintenant, le film par lui-même est d’une facture très classique. Le récit se déroule plutôt mollement et n’est pas exempt de quelques facilités, notamment dans la description des événements qui touchent le couple en crise. Il n’était pas non plus nécessaire d’insister sur les qualités de musicienne accomplie de la juge, pour bien nous faire comprendre qu’au fond, elle est très humaine : le jeu subtil d’Emma Thompson y suffisait. De plus, l’attachement du jeune malade (Fionn Whitehead) à la juge, au-delà du déroulement normal d’un jugement, semble bien soudain et peu crédible.

Emma Thompson, qui assume l’âge de son personnage, balaie toutes les faiblesses de ce film, avec une interprétation hors pair : dès les premières images, elle est... My Lady.

D’ailleurs, une nouvelle fois, il faut souligner l’inventivité des distributeurs pour nous avoir gratifié d’un titre français...en anglais !