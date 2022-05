The Stranger - Thomas M. Wright - critique

Sélection officielle Cannes 2022 : Un Certain Regard

Résumé : Deux hommes, Henry et Mark, se rencontrent et se lient d’amitié. Mais ce qu’Henry ne sait pas, c’est que Mark est un agent infiltré cherchant à le faire condamner pour un meurtre non résolu.

Critique : Ils se rencontrent par hasard, autour d’une vague histoire de voiture. Par hasard, pas vraiment en fait, puisque Mark avoue en voix off être un agent infiltré et opérer dans le but de faire avouer Henry. D’ailleurs, toute l’équipe d’enquêteurs s’organise pour piéger le criminel en l’entraînant dans un coup fourré.

The Stranger n’est pas un film policier comme les autres. Deux récits se construisent en même temps. D’un côté, il y a les déambulations nocturnes sur les routes australiennes des deux hommes, censés être impliqués dans une sombre affaire de trafic. De l’autre, on l’enquête qui décrypte peu à peu les conditions de la disparition d’une victime puis éventuellement de sa mort, dont on sait peu à peu qu’elle était très proche de Mark. D’ailleurs, de nombreux retours en arrière illustrent les souvenirs de Mark.

La photographie, la lumière demeurent sombres d’un bout à l’autre du long-métrage. L’enjeu est de plonger le spectateur dans une dimension inquiétante, à la l’instar de la personnalité dévastée de Mark et Henry, qui figurent comme les deux faces d’une même pierre, l’une du côté des victimes, l’autre du côté des auteurs. On perçoit dans de longs silences la complexité de la relation entre les deux hommes qui parviennent à échanger des sourires, en plus des confidences sensibles.

The Stranger constitue une œuvre inquiétante qui révèle peu à peu au fur et à mesure de la narration les clés de sa complexité. Thomas M. Wright utilise des effets très suggestifs, qui parfois évoquent un cinéma à la façon de David Lynch dans la manière d’appréhender les paysages, sinon que les femmes y sont absentes totalement, à l’exception d’une enquêtrice de police. Même la musique participe à ce road movie tourmenté où il faut accepter la lenteur des scènes, le rythme envoûtant comme les parties constituantes d’une immersion dans les arcades profondes de la psychologie d’un tueur.