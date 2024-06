The Summer with Carmen - Zacharias Mavroeidis - critique

Résumé : Démos, un Grec ténébreux à la sexualité débordante, passe son été sur les plages d’Athènes avec son ami de longue date, Nikitas. Ensemble, ils tentent d’écrire un scénario inspiré de leur vie tumultueuse, surtout celle du beau Démos, au cœur écorché par sa dernière rupture…

Critique : Démos fréquente ces plages, non loin d’Athènes, où les hommes se dorent nus sur des rochers, quand ils ne s’adonnent pas à des rapports sexuels en pleine nature. Manifestement, c’est un homme d’une grande beauté, fabriqué comme un Dieu, mais qui hésite en permanence entre son charme ténébreux prêt à emprisonner plus d’une relation de passage, et son désir ardent de s’établir avec quelqu’un. Il est très ami avec Nikitas qui doit remettre un projet de film à un producteur attendant de lui une histoire romantique et sexy à prix le plus bas possible. Alors, saisi par un souffle d’écriture, tous les deux se mettent à raconter un long-métrage qui est l’histoire de Démos lui-même, après une rupture qu’il ne parvient pas à digérer.

The Summer with Carmen ressemble à une romance gay, sans multiplication des scènes de sexe. L’enjeu apparent de ce récit à tiroirs est d’ailleurs de sortir les personnages des stéréotypes dans lesquels ils s’enferment beaucoup, à commencer par leur attirance sexuelle pour des personnes du même sexe. Démos devient ainsi un être complexe, bourré de contradictions, qui tente de se sauver d’une rupture récente en adoptant le chien de son ex et en se plongeant dans des aventures sensuelles sans lendemain. En réalité, le film est beaucoup plus complexe qu’il ne paraît. Il multiplie les temporalités, pour finalement se fondre dans une seule période, celle d’un été en Grèce où tous les émois sont permis. Zacharias Mavroeidis a plaisir à filmer des hommes à la plastique généreuse, tout en révélant des humanités plurielles, qui se cachent justement derrière les attraits du corps pour se protéger.

Copyright Epicentre Films

The Summer with Carmen demeure un film assez léger, au service d’un pan de la vie gay en Grèce. Les personnages qui composent cette comédie fantasque sont tous très attachants, pétris de maladresses, gentillesse et cruauté parfois. La relation entre Démos et sa mère qui refuse de croire en l’homosexualité de son fils est particulièrement réussie. De même, le portrait de ce réalisateur en herbe qui voit le temps filer est pleinement bien pensé. Zacharias Mavroeidis use d’une photographie très colorée qui par bien des aspects fait penser au cinéma de Xavier Dolan (cité d’ailleurs à plusieurs fois) ou Pedro Almodóvar,. Les décors demeurent pétillants de recherche et d’originalité, témoignant d’ailleurs de l’importance du métier de script dans un long-métrage.

Le film souffre tout de même d’un petit défaut de longueur qui pourrait faire craindre une forme de complaisance dans le récit des émois contrariés des personnages. Il ne faut surtout pas résumer le long-métrage à l’étalage de mannequins homosexuels, bronzés et magnifiques. The Summer with Carmen traduit avec beaucoup de nuance la solitude, la perte de repère qui peut étreindre un grand nombre de ces personnes, occupées à vaquer d’une relation sexuelle à l’autre, et qui finissent par s’oublier et se perdre elles-mêmes. Pour autant, le réalisateur veille à préserver un ton jovial, haut en couleur, et se refuse absolument à verser dans le mélodrame.

Copyright Epicentre Films

Aux abords de l’été, The Summer with Carmen apparaît comme une œuvre fraîche, délicate et désinhibée. Voilà un réalisateur, Zacharias Mavroeidis, qui sait mêler la matière humaine avec les couleurs et les décors. De formation architecturale, il révèle une capacité à saisir les immeubles, les pièces, les rues où se jouent les drames et les joies de toute une vie.

Le film n’est surtout pas destiné au seul public gay. Chacun y retrouvera pour certains des souvenirs ensoleillés en Grèce, et pour d’autres, des échos à leurs propres tumultes amoureux. Le film parfois force un peu le bavardage mais les récompenses qu’il a reçues en Grèce assurent d’une qualité narrative et cinématographique certaine.