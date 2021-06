The Tourist - Florian Henckel von Donnersmarck - critique

Résumé : A Paris, Élise (Angelina Jolie) est suivie par la police française. Celle-ci, en concertation avec Scotland Yard, espère coincer son ancien amant. Ce dernier, Pearce, est soupçonné d’avoir détourné plusieurs millions de dollars volés à la mafia russe. Le suspect qui, paraît-il, a eu recours à la chirurgie esthétique, a écrit à Élise pour lui demander de se rendre à Venise en train, et de séduire le premier venu, afin de brouiller les pistes.

Critique : Était-il besoin de faire le remake d’un film déjà plus que moyen ?

Anthony Zimmer de Jérôme Salle, malgré la présence de Sophie Marceau et d’Yvan Attal, n’avait pas vraiment convaincu. Les producteurs anglais et américains y ont mis beaucoup plus de moyens, proposé deux stars à l’affiche, pour une œuvre qui se voudrait une comédie d’espionnage sophistiquée, comme Cary Grant pouvait en interpréter, à l’âge d’or hollywoodien.

Las, on est très loin du compte. Le récit est invraisemblable comme il se doit et promène, sur un ton badin, un spectateur indifférent, d’hôtels cinq étoiles en luxueuses réceptions, où bizarrement Angelina Jolie, presque irréelle, et encore plus Johnny Depp, tout bouffi, semblent s’ennuyer et proposer leur service minimum. La fin, sur laquelle on gardera le secret de Polichinelle, est évidente après une demi-heure de visionnage !

Quant aux rebondissements, usés jusqu’à la corde, ils ne risquent pas d’éveiller la curiosité. On peut juste souligner la prouesse de certaines cascades à travers le dédale des rues vénitiennes. C’est court.

De plus, le film a créé une controverse à l’occasion des Golden Globes 2011, dont les votants sont des journalistes. En effet, plusieurs observateurs se sont étonnés du nombre important de nominations pour un long métrage étrillé par la critique. Toujours est-il qu’il n’obtiendra aucun prix !