Le jour d’après - la critique + test DVD

Résumé : Le climatologue Jack Hall l’avait prédit mais personne n’a voulu l’écouter : on arrive tout droit dans un autre âge de glace, un bouleversement climatique imprévu qui va entraîner à travers toute la planète de gigantesques ravages, inondations, grêle, tornades... Cette fois-ci, Roland Emmerich n’envisage plus de sauver la planète et n’appelle plus les Martiens à la rescousse. Non, cette fois-ci, Roland célèbre l’amour familial dans un monde qui n’est plus avec une question en suspens : "Jusqu’où un homme est-il prêt à aller par amour ?".

Notre avis : Non, Le jour d’après n’est pas une meringue bêtasse qui chante la gloire des armées ricaines. Non, ce n’est pas non plus une réadaptation de l’exécrable Independence day qui remplace les extraterrestres par une méchante vague à la Deep impact. Et oui, Le jour d’après est un film estimable qui surprend de la part d’un Emmerich usuellement friand de scénarii aux connotations patriotiques, où les drapeaux flottent de toutes parts et dans lesquels les Ricains sauvent le monde d’une menace imminente. Si vous comptiez aller voir ce film-là, sachez d’emblée que vous avez tout faux.

C’est peut-être d’ailleurs en s’attendant à voir une bouse hollywoodienne qu’on sort finalement de la salle avec une impression plutôt positive. Avec une vraie efficacité, le film joue à fond le registre du spectaculaire qui éclabousse. Emmerich, pour une fois assez inspiré dans l’élaboration du scénario (non, non, il ne neige pas), répartit ses scènes d’action à intervalles réguliers, de manière à éviter la surcharge dramatique et les baisses de régime. Le résultat fonctionne certes au premier degré avec des personnages taillés dans le marbre manichéen et des dialogues lamentables. Mais ce n’est pas ici que réside l’intérêt majeur de ce blockbuster pathologique : la vraie réussite du Jour d’après est de déjouer constamment nos attentes de spectateurs bornés en proposant de court-circuiter (par intermittences) le cours des choses. Plus intimiste qu’à l’accoutumée, Emmerich a le bon goût de se focaliser parallèlement à cette inquiétante histoire de bouleversement climatique sur une relation amoureuse convenue mais transcendée par des comédiens hors pair (Jake Gyllenhall, acteur au regard mélancolique repéré dans le formidable Donnie Darko, en tête) et accessoirement parasitée par des éléments externes bien embarrassants (le passage avec les loups est réussi et angoissant).



Mieux encore : si la première partie exploite bien le filon parano du précipité initial, la seconde prend une tournure inattendue de reconstruction, exaltant les valeurs familiales et célébrant l’amour sous toutes ses formes. Après une épreuve douloureuse, on aime encore plus les siens. Après la catastrophe, vient l’heure de la réconciliation. En ces temps paranos où toutes les menaces se multiplient, Emmerich a compris qu’il fallait rassurer les gens après leur avoir fait vivre des choses intenses. Le jour d’après n’est donc pas une étude de mœurs, encore moins une thèse de troisième cycle. C’est un film catastrophe simple et bourrin, direct et attachant, dont les effets spéciaux titanesques submergent littéralement le spectateur. Le discours final du président et le dernier plan (beau et parabolique) devraient définitivement faire taire toutes les âmes cyniques qui sont entrées dans la salle avec la féroce intention de démolir le film.

Le DVD

Les suppléments : Une fois n’est pas coutume, ces bonus portent bien leur nom tant ils sont complémentaires du film. On y apprend aussi bien les réelles conditions écologiques dans lesquelles évolue notre planète (La force du destin), que les secrets de fabrication de cette superproduction (L’œil du cyclone). Effets spéciaux digitaux, mixage du son, scènes inédites (sans grand intérêt) : rien n’est laissé au hasard dans cette édition collector. A noter le commentaire du producteur Mark Gordon qui détonne par sa bonne humeur et son objectivité dans la critique de son film.

La technique : On frise la perfection avec une image toute en nuance, où le moindre détail des scènes catastrophes est impeccablement retranscrit. Un régal pour les maniaques de la pause/image qui voudront passer le film à la loupe. Au niveau du son, là encore la qualité est au rendez-vous avec trois pistes audio disponibles (deux en Dolby Digital et une en DTS) : la fameuse déferlante vous éclabousse tout simplement les tympans, le spectateur se retrouve au cœur du déchaînement des éléments. Du mixage comme on souhaiterait en rencontrer plus souvent.

Coffret collector 2 DVD

Image : format 2.35

Vidéo : 16/9 compatible 4/3

Audio : Dobly Digital 5.1 EX français et anglais / DTS 5.1 français

Sous-titres : français, anglais et arabe

Tous public