The Young Lady - la critique du film

Résumé : 1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie malheureuse d’un mariage sans amour avec un Lord qui a deux fois son âge. Un jour, elle tombe amoureuse d’un jeune palefrenier qui travaille sur les terres de son époux et découvre enfin la passion. Habitée par ce puissant sentiment, Katherine est prête aux plus hautes trahisons pour vivre son amour impossible.

Critique : Adapté d’une nouvelle de Nikolai Leskov, La Lady Macbeth du district de Mtsensk, The Young Lady marque la rétine. Avec ce premier long métrage, William Oldcroyd nous livre une critique acerbe du milieu bourgeois et de ses fondements idéologiques, en mettant en scène une jeune femme fraîchement mariée, Madame Lester (interprétée par Florence Pugh), prisonnière des conventions sociales, prise en otage par un mari inexistant et destinée malgré tout à accomplir le devoir conjugal, au risque de perdre sa dot. Ce cadre de vie difficilement supportable, Mrs. Lester, prenant de plus en plus d’assurance, va tenter de le bousculer, afin de retrouver le libre arbitre qu’on lui avait volé. La réalisation sobre et efficace d’Oldcroyd épouse parfaitement le récit pervers de The Young Lady, qu’on pourrait anticiper à tort comme un banal film historique, alors que son héroïne demeure tout sauf une gentille fille.

Le geste cinématographique d’Oldcroyd, à la fois froid et radical dans sa construction dramatique, évacue toutes les éventuelles lourdeurs inhérentes au film en costumes, pour en sauvegarder uniquement l’aspect résolument moderne. En effet, derrière sa façade blafarde et innocente, on s’étonne, impuissant, de contempler la métamorphose de Mrs Lester, réclamant uniquement sa liberté individuelle. Le personnage, miroir de la condition féminine, n’a que peu de chances d’échappatoire et décide d’embrasser sa destinée oisive et solitaire, en devenant malgré elle une criminelle sociopathe, un être monstrueux, témoin de ce que cette société puritaine et patriarcale peut engendrer de pire en ce monde. Petit bijou d’ambiance à la photographie soignée, The Young Lady inverse les rapports de forces entre la victime et le bourreau, pour un résultat aussi instructif que sordide quant à la nature humaine.

En cela, The Young Lady, passé assez inaperçu, demeure une fable oppressante et délicieusement amorale, réussissant l’exploit de montrer l’abjection de la manière la plus frontale possible, sans jamais céder à la complaisance ou le sensationnalisme. Ce huis clos ravageur et éblouissant, a une forte résonance actuelle sur l’impossibilité d’une émancipation sociale et spirituelle, lorsqu’on est une femme.