Théories et nature du son dans l’Antiquité grecque, Histoire de l’acoustique physique dans les textes grecs (du Ve au Ier siècle de notre ère) – François Baskevitch - critique

Résumé : « Théories et nature du son dans l’antiquité grecque, Histoire de l’acoustique physique dans les textes grecs (du Ve au Ier siècle de notre ère) » analyse comment les philosophes et scientifiques grecs étudiaient le phénomène du son dans les différentes périodes de l’Antiquité.

Critique : Comment expliquer le son ? Cette question a traversé toute l’Antiquité grecque, puis le Moyen Âge chrétien. Elle nous intéresse encore aujourd’hui. François Baskevitch détaille les réponses apportées par les chercheurs et penseurs de la Grèce antique. Il ne s’agit pas d’aborder le son d’un point de vue uniquement scientifique, car Baskevitch parle du vocabulaire utilisé à l’époque, de l’emploi des effets sonores dans les arts et l’architecture, des explications données par les plus grands philosophes.

L’ouvrage nous présente les points de vue de Hérodote, Aristote, Platon ou encore Plutarque. Il se penche aussi sur des auteurs que nous connaissons moins, comme Straton de Lampsaque, Héron d’Alexandrie ou encore Archytas de Tarente. C’est avec attention qu’il faut lire ce traité, car les noms sont nombreux et les approches différentes. Pour nous aider à nous y retrouver, Baskevitch n’hésite pas à souvent répéter les informations, de sorte qu’on peut facilement se perdre dans la masse des personnalités évoquées sur plus de cinq siècles.

Un élément paraît certain : l’étude du son est aussi intéressante que celle de son histoire.

François Baskevitch recontextualise les connaissances scientifiques des différentes périodes de l’Antiquité, afin de mieux nous faire saisir l’approche analytique des Grecs. Par exemple, les scientifiques anciens ne connaissaient pas notion de vitesse : dès lors, comment parler de rapidité du son en fonction de la hauteur des notes ? Quelles solutions avaient trouvées les savants de cette époque ? Les réponses sont fournies au fil des pages.

L’auteur présente en conclusion une annexe sur l’explication du son, scientifiquement admise aujourd’hui, afin que l’on mesure les avancées et les blocages rencontrés par les penseurs d’antan.

Théories et nature du son dans l’antiquité grecque, Histoire de l’acoustique physique dans les textes grecs (du Ve au Ier siècle de notre ère) est une immersion profonde dans le monde scientifique grecque autour de la question du son. Ce recueil s’avère passionnant, mais parfois difficile à lire à cause des notions débattues et de la multitude d’auteurs évoqués.