Tout va bien - Thomas Ellis - critique

Résumé : Âgés de quatorze à dix-neuf ans, cinq adolescents ont traversé des déserts et des mers, seuls. Arrivés à Marseille, ces filles et garçons portent en eux l’espoir brûlant d’une nouvelle vie. Ils apprennent un métier, un pays, des habitudes et pour certains une langue. « Tout va bien » répètent-ils obstinément à leurs familles. Mais le véritable voyage ne fait que commencer…

Critique : On les appelle, dans l’univers de la bureaucratie et de la protection de l’enfance, des MNA. Des mineurs non accompagnés, pour ne pas dire en réalité de jeunes migrants mineurs qui ont soif d’émancipation sociale et humaine. Ici, à Marseille, ils se voient serveurs, électriciens, aides-soignants, ou encore professionnels de football. Mais il faut pouvoir affronter les barrages de la langue, l’épreuve de la régularisation et les stéréotypes qui entachent leurs parcours d’insertion. Le titre aurait été plus complet avec l’ajout du mot "maintenant", car en effet, rien ne va dans ces vies minuscules qui, pour certaines, ont traversé à pied les épreuves de la mer ou du désert. Des autorités contestent la minorité, là où tous aspirent à une seule chose : la paix.

Thomas Ellis offre un documentaire assez urgent quand, dans les périodes électorales, trop souvent la cause des malheurs du monde est portée sur les personnes migrantes. Le cinéaste donne à voir des portraits d’une jolie humanité qui tranchent avec les caricatures d’un étranger fauteur de troubles, juste occupé à profiter des aides sociales. On entend aussi, au bout du téléphone, des parents qui expriment leur amour pour leurs enfants, ou parfois se mettent en colère quand leur progéniture renonce aux traditions du pays d’origine pour se forger une liberté nouvelle.

Copyright 2025 UNITÉ - SOMECI

En aucun cas Thomas Ellis ne dresse un film misérabiliste. Le documentariste recherche une certaine esthétique de l’image avec des beaux plans sur Marseille, des fêtes populaires, ou encore une couverture de sauvetage qui flotte au-dessus de la surface d’une piscine : tout un symbole pour des enfants qui ont traversé la mer qui n’a rien de l’image d’Épinal des touristes qui se pressent sur les plages. Évidemment, Tout va bien va déplaire à tous ceux qui se rebellent contre les migrants en France, et c’est heureux. Car le film est d’abord un ensemble de vignettes délicates, humaines, loin des clichés racistes qui hantent certains discours politiques. Il faut se réjouir qu’un distributeur comme Jour2fête donne à voir sur un grand écran ces visages d’adolescents qu’une partie de la presse confine trop souvent à des envahisseurs sans foi ni loi. Au contraire, comme en témoigne l’un d’eux, ils savent ce qu’ils sont venus chercher ici en France, et aspirent tous à une existence quiète, heureuse et intégratrice.

Copyright 2025 UNITÉ - SOMECI

Tout va bien s’attache à montrer les jeunes gens dans les institutions scolaires, comme une preuve de leur détermination à réussir leur insertion. Le film rend aussi un hommage mérité aux travailleurs sociaux qui accompagnent dans l’ombre ces mineurs venus de tous les continents. Le réalisateur parvient à éviter les effusions lacrymales inutiles ou les simagrées pathétiques. Il va à l’essentiel à travers ces portraits où, avant de voir des migrants, l’on rencontre une jeunesse et sa belle soif de vie.

Ce cinéma militant est juste enthousiasmant. Le piano très humble qui accompagne le récit est à l’image du film tout entier : des portraits pudiques, mesurés, qui permettent aux spectateurs de comprendre ce qui peut pousser des jeunes gens à quitter leur famille pour rejoindre l’inconnu en Europe. On donnera une mention particulière à Aminata qui, malgré sa belle détermination à s’insérer durablement, fuit en réalité un mariage forcé ; les mots qu’elle prononce à sa mère pointent, en filigrane, des violences sexuelles insupportables qu’elle n’a eu de cesse de subir.