Toy Story 5 - McKenna Harris, Andrew Stanton - critique

Le 22 juin 2026
Plus qu’une réflexion sur la technologie, Toy Story 5 interroge avec sensibilité les doutes des parents face à une enfance qui évolue plus vite que jamais.
- Réalisateurs : Andrew Stanton - McKenna Harris
- Genre : Comédie, Aventures, Animation, Film pour enfants, Film pour ou sur la famille
- Nationalité : Américain
- Distributeur : The Walt Disney Company France
- Durée : 1h42mn
- Titre original : Toy Story 5
- Âge : À partir de 6 ans
- Date de sortie : 17 juin 2026
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– Voix originales : Joan Cusack, Tom Hanks, Tim Allen, Ernie Hudson, Annie Potts, Tony Hale, Bonnie Hunt, Keanu Reeves
– Voix françaises : Barbara Tissier, Jean-Philippe Puymartin, Richard Darbois, Laura Felpin, Marine Leonardi, Jonathan Cohen, Jean-Pascal Zadi, Pierre Niney, Vanina Pradier
Résumé : Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle... l’électronique !
Critique On pouvait légitimement se demander ce qu’il restait à raconter après Toy Story 4. Pourtant, ce cinquième volet trouve une nouvelle raison d’exister en déplaçant le regard. Plus qu’une aventure de jouets, Toy Story 5 s’intéresse à une question profondément contemporaine : comment accompagner les enfants dans un monde où la technologie occupe une place toujours plus importante ?
- © 2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.
À travers Bonnie, le film aborde avec justesse les interrogations qui traversent aujourd’hui de nombreux parents. Faut-il limiter l’accès aux écrans ? Comment préserver l’imaginaire et le jeu libre sans isoler son enfant de son époque ? Comment trouver un équilibre entre protection et intégration ? Sans jamais chercher à apporter de réponse définitive, le film met en scène ces questionnements avec une finesse qui évite l’écueil du discours moralisateur.
Cette modernité n’efface jamais l’ADN de la franchise. Derrière les interrogations liées aux écrans, Toy Story 5 continue de parler de ce qui traverse la saga depuis ses débuts : la peur d’être remplacé, le besoin d’être aimé et la difficulté à trouver sa place lorsque le monde change autour de nous. Cette fois, ce ne sont plus seulement les jouets qui sont confrontés à cette réalité, mais aussi les enfants et leurs parents.
Là où le film surprend, c’est dans sa capacité à rester profondément émouvant. Plus encore que certains épisodes précédents, il parvient à faire résonner son propos auprès des adultes sans jamais perdre de vue son jeune public. Les enfants y verront une aventure pleine d’humour et de rebondissements. Les parents, eux, reconnaîtront leurs propres doutes, leurs contradictions et parfois même leurs inquiétudes.
- © 2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.
Visuellement irréprochable, l’œuvre s’appuie sur une animation toujours aussi impressionnante et sur des personnages que l’on prend plaisir à retrouver. Mais sa véritable force réside ailleurs. Dans sa capacité à s’emparer d’un sujet très actuel pour en faire un récit universel, accessible sans être simpliste.
Plus émouvant qu’on ne pouvait l’attendre, Toy Story 5 prouve que la saga a encore quelque chose à raconter. Non plus seulement sur les jouets, mais sur ce moment où les enfants grandissent plus vite que les certitudes des adultes.
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