Trois hommes à abattre - Jacques Deray - critique

Résumé : Plusieurs individus assistent à une réunion secrète chez un homme qui semble important (Pierre Dux). Il y est question de vente d’armes. Au sortir, l’un d’eux (André Falcon) est attaqué sur la route au volant de sa voiture et laissé pour mort.

Critique : Michel Gerfaut (Alain Delon), un joueur de poker professionnel, qui, par hasard, passait par là pour se rendre à une partie, va s’arrêter pour porter secours à l’homme qu’il croit blessé. Par crainte se rater son rendez-vous, il va laisser la victime dans un hôpital sans se faire connaître. Surveillé de loin par des sbires, il va alors passer pour un espion de l’autre camp.

Alain Delon, producteur propose ici du Delon pur jus. Épaulé par la solide mise en scène de Jacques Deray, il incarne un solitaire, secret et austère, très instinctif et qui sait se battre quand il le faut.

Pour ce faire, il choisit un roman de Jean-Patrick Manchette qu’il adapte lui-même avec la collaboration du réalisateur et de Christopher Frank. Il s’entoure de plus d’une belle brochette de seconds rôles du cinéma français et offre son premier rôle français à l’actrice et mannequin Dalila Di Lazzaro.

Ce polar musclé et tendu, avec une poursuite en ville assez spectaculaire, permet de retrouver au fil de l’action, des acteurs choisis par Delon lui-même : Michel Auclair, sournois et onctueux ; Jean-Pierre Darras, policier aux ordres ; Pierre Dux, un esthète méprisant et cruel ; ou encore Simone Renant, qui joue la mère de Gerfaut, actrice qui tournait depuis 1932 et dont ce fut la dernière apparition.

Alain Delon, après plusieurs échecs relatifs, retrouvait avec ce film la voie du succès, en France comme à l’étranger.

Un solide film policier, sans autre prétention que de divertir, et doté d’une fin abrupte tout à fait inhabituelle.