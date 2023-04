Trois milliards d’un coup - Peter Yates - critique

Résumé : Paul Clifton constitue une équipe de criminels afin d’effectuer le casse du siècle : braquer le train postal qui relie Glasgow à Londres.

Critique : Ancien assistant réalisateur, notamment pour Les canons de Navarone de J. Lee Thompson et Un goût de miel de Tony Richardson, le Britannique Peter Yates est passé à la mise en scène en 1963 avec la comédie musicale Vacances d’été. Trois milliards d’un coup est son premier polar, et le film qu’il tourna au Royaume-Uni avant de partir pour Hollywood. Ce récit d’un casse impressionna, dit-on, Steve McQueen, au point que l’acteur insista pour que Yates réalise Bullitt (1968), qui deviendra le film culte que l’on sait. Coproduit par Stanley Baker et coécrit par Edward Boyd et George Markstein (qui seront récompensés par la Writers’ Guild of Great Britain), Robbery (titre original) est basé sur des faits réels qui se déroulés en 1963. Le récit frappe dès son premier quart d’heure, course-poursuite autour d’un braquage de véhicule, destiné à fournir au gang l’argent nécessaire à leur futur projet.

© 2023 Lost Films. Tous droits réservés.

Le filmage dans les rues de Londres est impressionnant, et le métrage alterne avec bonheur séquences choc (la fuite de l’ancienne ambulance) et passages plus contemplatifs et semi-documentaires, qui annoncent le French Connection de Friedkin. Peter Yates dévoile ainsi un réel savoir-faire, et se montre un technicien hors pair. La suite se laisse voir sans déplaisir, mais il faut attendre la dernière partie de l’œuvre pour retrouver un tel brio. En attendant, le spectateur appréciera l’aisance de Yates à filmer la campagne écossaise aussi bien que le centre de la capitale, et son aptitude à diriger ses acteurs, même si Stanley Baker est un peu raide dans sa composition de caïd tentant un dernier coup et prêt à tout pour assurer la réussite du cambriolage d’un butin postal dans le train postal reliant Glasgow à Londres. On peut lui préférer sa partenaire Joanna Pettet, dans l’emploi ingrat de la compagne sacrifiée, mais digne et fidèle.

© 2023 Lost Films. Tous droits réservés.

De même, une galerie de seconds rôles so british mériterait d’être davantage connue des cinéphiles français, de Barry Foster à Frank Finlay en passant par William Marlowe et le charismatique Clinton Greyn. Et puis arrivent les séquences du « casse du siècle », filmées à l’ancienne mais avec professionnalisme et efficacité, sans l’esbroufe de futures productions internationales comme Ocean’s Eleven et ses suites. Au final, Trois milliards d’un coup est un bon policier méconnu. Outre Bullitt, Yates en réussira d’autres, comme L’œil du témoin (1981) et Suspect dangereux (1987). Il est à noter que ce cinéaste qui n’a pas la réputation de Scorsese, Coppola et autres Cimino est également l’auteur de films indépendants plus personnels, dont le plus emblématique nous semble être La bande des quatre (1979).