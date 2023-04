Un goût de miel - Tony Richardson - critique

Résumé : Jo, adolescente, vit seule avec sa mère Helen, qui se soucie plus se trouver un nouvel amant que de s’occuper de sa fille. Un jour, Jo vit une idylle avec un marin noir qui repartira en mer. Enceinte, abandonnée par sa mère qui s’est mariée, elle fait la rencontre de Geoffrey, un jeune homosexuel.

Critique : Avec Les chemins de la haute ville (Jack Clayton, 1959), Samedi soir, dimanche matin (Karel Reisz, 1960) et Le prix d’un homme (Lindsay Anderson, 1963), Un goût de miel constitue un jalon majeur du Free cinema anglais. Voulant rompre avec l’académisme des productions britanniques des années 50, ce mouvement se réclamait de l’héritage de l’école documentariste tout en prônant davantage d’engagement social dans le traitement des sujets et plus d’audace dans la description de la vie quotidienne.

Copyright Solaris Distribution

Adapté d’une pièce de Shelagh Delaney, qui a collaboré au scénario, Un goût de miel s’avère ainsi subtil à narrer les déboires de deux femmes (mère et fille), issues d’un milieu populaire et victimes des préjugés de leur temps. Alors que les « jeunes Turcs » de la Nouvelle Vague française se complaisaient parfois dans l’apolitisme et le nombrilisme petit-bourgeois, les « jeunes gens en colère » anglais se voulaient davantage critiques face aux injustices sociales, ce qui n’excluait pas une originalité de forme : Un goût de miel frappe par son exigence stylistique mais tente aussi de concilier réalisme psychologique (la visite dans un centre de planning familial) et échappées poétiques (la séquence de séduction sur le port), tout en établissant une passerelle entre un certain classicisme hollywoodien (Kazan, Ray) et la volonté de renouvellement esthétique des cinéastes européens des années 60 (Forman, Skolimowski). L’œuvre frappe aussi par le courage avec lequel Tony Richardson aborde des thèmes sensibles à l’époque : les familles monoparentales, la cohabitation hors mariage, les mères célibataires, les unions interethniques et surtout l’homosexualité : Un goût de miel est, avec Victim de Basil Dearden et La rumeur de William Wyler, produits la même année, un des tout premiers films à avoir levé ce tabou. L’œuvre est aussi l’occasion de redécouvrir Rita Tushingham, admirable dans le rôle de Jo, adolescente au visage ingrat mais au charme singulier : son interprétation fut récompensée par un Prix au Festival de Cannes et il faut regretter que peu de cinéastes (hormis Richard Lester ou David Lean dans Le docteur Jivago) sauront mettre en valeur son jeu sensible mais sans mièvrerie.

« On peut se demander s’il n’y a pas incompatibilité entre le mot cinéma et le mot Angleterre », écrivait François Truffaut. La beauté poignante d’Un goût de miel n’est pas la moindre des contestations de cette idée reçue.