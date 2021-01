Trois nuits dans la vie de Berthe Morisot - Mika Biermann - critique du livre

Résumé : Quelques mois après son mariage avec le frère d’Édouard Manet, Berthe Morisot et ce dernier s’octroient une partie de campagne estivale. Aussi déterminant pour le couple que pour la peinture de l’artiste, ce court voyage participera de l’émancipation des corps et des choix de Berthe en matière de sujets picturaux.

Critique : Après Cézanne, l’auteur achève son diptyque avec Berthe Morisot, épouse d’Eugène Manet, frère du célèbre peintre. A l’été 1875, six mois après leur mariage, le couple s’offre une escapade champêtre non loin de Paris. A trente-quatre ans, Berthe a déjà participé à la première exposition de peintres impressionnistes en tant qu’artiste reconnue, mais fait encore l’objet de dédain et de sexisme. Lors de ce séjour, elle trimballe son attirail pour travailler sur le motif, observer la lumière et éprouver la liberté de création. En réalité, baignade dans la rivière sous les yeux scandalisés de son mari, promenades le long des chemins, déjeuners sans façon à l’estaminet, les activités de plein air l’emportent. Par ailleurs, les villégiateurs embauchent à leur service une adolescente du pays, belle, sauvage et débauchée, qui attire les regards d’Eugène mais aussi de Berthe, à la fois jalouse et fascinée par sa jeunesse et ses manières osées, elle qui n’a encore jamais expérimenté la nudité des corps dans l’intimité. Occulté par la morale bourgeoise de son temps, « le nu est partout, sauf dans la vie », constate-t-elle amèrement. Effets conjugués du dépaysement et de la présence de cette fille qui pose pour la peintre contre rétribution, durant trois nuits (plus une), Berthe compare sa féminité à son art, entravés par les mêmes interdits, et affronte sa frustration comme elle se collette à la toile, rageuse, impatiente et combative. Libérée des contraintes imposées par sa condition, elle prétend à l’égalité de la connaissance et à la jouissance des corps, poursuivant dans la vie privée la lumière d’où naît le mouvement, exigeant de vivre comme elle peint, avec passion.