Tu ne mentiras point - Tim Mielants - critique

Résumé : Irlande, 1985. Modeste entrepreneur dans la vente de charbon, Bill Furlong tâche de maintenir à flot son entreprise, et de subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, lors d’une livraison au couvent de la ville, il fait une découverte qui le bouleverse. Ce secret longtemps dissimulé va le confronter à son passé et au silence complice d’une communauté vivant dans la peur.

Critique : C’est un père de famille ordinaire de la moitié des années 1980, qui chaque jour, pour subvenir aux besoins de son foyer, livre du charbon à des clients. Cet homme ne respire apparemment pas une grande joie de vivre, même si ses enfants qui grandissent, la quiétude de son couple lui apportent une réelle satisfaction. Mais sa tâche quotidienne est ingrate, l’obligeant à se laver les mains souillées par le charbon en profondeur. Parmi les entreprises ou les particuliers auxquels il apporte la matière carbonique, il y a ce couvent où il surprend un jour une mère y déposer de force sa propre fille. Le choc est immédiat et, hanté par cette apparition, il commence à mener une enquête qui va le ramener sur les pas de l’histoire personnelle de sa mère et la tragédie de ces filles abandonnées dans une institution religieuse maltraitante.

Copyright Lionsgate

Tu ne mentiras point est inspiré d’un livre de Claire Keegan, dont on se souvient de The Quiet Girl, l’adaptation très réussie de son précédent roman. Le film relate des évènements véritables terribles, qui se sont déroulés pendant au moins un siècle, où des religieuses accueillaient des milliers de jeunes filles, dans leur couvent des Madeleine, qu’elles enfermaient sous prétexte de les soumettre à un processus de réhabilitation sociale. Le long-métrage montre que cette réalité est connue de tous les habitants aux alentours de l’institution religieuse, lesquels entretiennent une omerta coupable face à ces destins brisés pour le restant de leur vie, tant la maltraitance et la négligence qu’elles subissent sont traumatisantes. Ainsi, le film ne raconte pas tant les conditions de vie de ces enfants, que le silence inquiétant qui règne autour d’elle, silence que le héros, Bill, est déterminé à briser.

Tu ne mentiras point ne cherche pas à dresser un descriptif brut et voyeuriste de ce qui se passe dans le couvent. En adoptant le point de vue du père de famille, le récit construit peu à peu une réalité tragique qui est entourée du silence coupable des habitants et des religieuses elles-mêmes. Ainsi, la prise de conscience que ces enfermements et ces négligences sont inadmissibles se met en place progressivement dans l’esprit de Bill qui n’a rien du sauveur courageux. Pourtant, il finit par braver un environnement terrifiant que la Révérende Mère entretient au nom du pouvoir qu’elle détient et de sa capacité à influer sur le politique. La corruption n’est jamais éloignée des pratiques de ce couvent qui a tout intérêt à garder secrets ces pratiques coupables.

Copyright Lionsgate

L’étalonnage promeut une coloration assez sombre de l’image qui rend compte d’une temporalité imprécise. En ce sens, le choix de la lumière a pour effet d’entretenir l’ambiguïté temporelle des évènements. En effet, le récit se passe dans les années 80, mais on ne sait plus dans quelle période on se trouve, avec une forme d’universalité qui transpire dans le parti pris esthétique. On devine que cette tragédie se déroule depuis très longtemps, bien avant le XXe siècle, d’où cette impression d’un témoignage historique ancien et révolu. Tim Mielants signe peut-être là son film le plus important dans sa carrière belge, parvenant à rendre compte d’une réalité irlandaise. Son regard distancié sur des faits historiques d’un pays anglo-saxon lui fait privilégier une vision moins documentariste que romanesque. Son acteur, Cillian Murphy, stupéfiant dans la peau de cet homme ordinaire confronté au Mal, contribue fortement à cette impression générale.

Tu ne mentiras point est une œuvre sombre à l’instar de la noirceur qui se dégage de la photographie et de la mise en scène. Il y a une grande intelligence dans ce récit qui fonctionne par implicites, par impressions, et refuse l’éclaboussure de l’actualité. La critique contre l’interdit de l’avortement, l’emprise de la religion dans la morale est évidente et rend compte d’une écriture ciselée, attentive à la force du témoignage dont elle rend compte. On regrettera peut-être la longueur un peu excessive qui égare parfois l’attention du spectateur, même si l’on comprend que la découverte de cette réalité âpre prend un temps nécessaire de prise de conscience et d’acculturation.