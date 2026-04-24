Tu seras mon étoile - Emma B. Frère - critique

Résumé : Mina avait tout pour toucher les étoiles. Un talent rare, une discipline sans faille, et un rêve : entrer à l’Opéra de Paris. Jusqu’à cette chute. Une seule. Celle qui a tout brisé. Trois ans plus tard, elle danse encore, mais sans y croire vraiment. Jusqu’au jour où on lui impose un défi inattendu : remonter sur scène… aux côtés de Lynn, qui est son opposée. Libre, instinctive, indomptable. Celle qui danse comme on respire, sans règles ni chaînes. Celle qui l’agace autant qu’elle la fascine. Un duo impossible. Deux mondes qui s’affrontent. Et pourtant, quatre mois pour créer, ensemble, quelque chose d’unique. Entre rivalité, blessures enfouies et émotions troublantes, Mina et Lynn vont devoir apprendre à se regarder autrement… et peut-être, à se révéler. Car parfois, il suffit d’une rencontre pour rallumer la lumière. Et transformer une chute en envol.

Critique : Le récit s’ouvre sur une lettre de refus de l’Opéra de Paris — froide, administrative, mais lourde de conséquences — qui marque la fin d’un rêve et le début d’une reconstruction. Dès lors, tout devient plus fragile : les gestes, les ambitions, les certitudes. Mina incarne cette rigueur blessée, ce perfectionnisme qui vacille, tandis que Lynn, plus instinctive, semble danser contre le monde plutôt qu’avec lui.

L’un des grands mérites du roman réside dans cette dualité. Là où Mina compte, contrôle, retient, Lynn ressent, déborde, improvise. Leur rencontre — ou plutôt leurs retrouvailles — agit comme un choc esthétique et émotionnel. Deux visions de la danse, deux manières d’habiter son corps, contraintes de coexister dans un duo imposé. Et derrière la technique, c’est toute une histoire de rivalité, de projection et de désir inavoué qui se dessine.

Emma B. Frère écrit la danse avec justesse. On sent le poids des entraînements, la répétition des gestes, la douleur sourde des blessures qui ne guérissent jamais vraiment. La danse n’est pas idéalisée : elle est exigeante, parfois cruelle, profondément incarnée. Elle devient langage, exutoire, mais aussi terrain de confrontation intérieure.

Mais Tu seras mon étoile ne se limite pas à une histoire de danse. C’est aussi un roman sur l’identité, sur le regard des autres — celui des institutions, de la famille, du public — et sur la difficulté de se définir en dehors de ce regard. Les thèmes de la comparaison, du rejet et de la légitimité traversent le texte avec une grande modernité, notamment à travers les questions de corps, de norme et d’acceptation.

Enfin, il y a cette tension plus intime, presque électrique, entre Mina et Lynn. Elle n’est jamais frontale, jamais totalement nommée, mais elle irrigue chaque scène. Entre rivalité et fascination, rejet et attirance, leur relation devient le véritable cœur battant du roman.

Avec une écriture fluide et sensible, Emma B. Frère signe un récit à la fois poignant et lumineux, où chaque pas de danse devient un pas vers soi. Tu seras mon étoile est de ces romans qui parlent de chute, certes, mais surtout de la manière dont on choisit — ou non — de se relever.