Umberto D. - la critique du film

Résumé : Fonctionnaire à la retraite, Umberto Domenico Ferrari ne parvient plus à subvenir à ses besoins. Accompagné de son chien, le vieil homme passe ses journées à rassembler un peu d’argent pour payer les mois de loyers de retard que lui réclame sa logeuse. Malgré ses efforts, il ne parvient toujours pas à rembourser ses dettes. Se prétendant malade, il parvient à dormir gratuitement à l’hôpital. Mais, de retour dans sa chambre, il découvre qu’elle est en travaux et que son chien a disparu...

Critique : Ce film est un des constats les plus désespérés jamais faits au cinéma. Noirceur et désenchantement étaient déjà présents dans Sciuscià (1947) et Le voleur de bicyclette (1948), mais teintés d’un je-ne-sais-quoi qui pouvait laisser entrevoir une porte de sortie. Ici, les mêmes auteurs, De Sica et son scénariste Cesare Zavattini, n’offrent aucune issue à Umberto D., l’homme qui ne possède rien, si ce n’est sa dignité. Dans l’environnement hostile, cynique et égoïste d’une Italie qui ne rêve que d’ascension sociale, il est celui qui n’existe pas dans le regard des autres, celui qui n’a pour compagnon qu’un chien, celui dont le quotidien n’est fait que d’errances stériles et dont l’avenir est implacablement bouché. Umberto D. est la tragédie d’un homme honnête qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Drame du dénuement et de la solitude, montrant du doigt la terrifiante société en train de se reconstruire après vingt ans de fascisme : celle du triomphe de l’individualisme. Où les nantis tournent le dos aux miséreux et où même les pauvres ne se tiennent pas les coudes. Tourné avec des acteurs non professionnels, avec les vieux quartiers de Rome pour toile de fond, Umberto D. fait cependant une entorse à la "charte" du néo-réalisme pour ses scènes d’intérieur, réalisées en studio. En cela, il marque - d’une pierre noire et amère - la fin du genre.