Un château en Suède - Emmanuel Gaury et Véronique Viel - critique

Résumé : Fraîchement débarqué de Stockholm pour séjourner chez ses cousins, Frédéric entame la conquête de la séduisante Eléonore. Il ignore que derrière les murs de l’imposant château familial prolifèrent d’inavouables secrets. L’hiver s’installe et voilà les jeunes châtelains prisonniers des neiges. Frédéric devient alors l’otage d’un jeu féroce et excentrique. Saura t-il échapper au sort tragique qui lui est réservé ?

Critique : Château en Suède est la première pièce de théâtre écrite par Françoise Sagan. Elle est jouée pour la première fois le 4 mars 1960 au théâtre de l’Atelier et reçoit le premier Prix du Brigadier. Une pièce qui peut désormais être classée dans la catégorie « classique » du vingtième siècle.

Alors bien sûr, le théâtre actuel s’est quelque peu émancipé des histoires de cadavres dans le placard. Et puis, il faut quelques instants pour se familiariser avec ces personnages qui, en 1958, portent des vêtements dignes de la royauté, oscillent entre excentricité et folie, et dont les mœurs prêtent à confusion. Mais finalement, l’écriture de celle qui a toujours pris un malin plaisir à déjouer les conventions se fait assez légère et piquante pour éveiller la curiosité et laisser filer l’imagination. Entre turpitude et insolence, on se laisse embarquer, presque malgré soi, dans ce huis clos qui peu à peu s’achemine entre conte et thriller. On se surprend à être subjugués par ces êtres fantasques, que l’oisiveté peut certes conduire aux pires bassesses mais que l’on ne peut détester tant ils naviguent habilement entre batifolage et machiavélisme.

Copyright Studio Vanssay

Servis par une mise en scène virevoltante qui réserve mille surprises de tous ordres, les comédiens donnent vie, avec une jubilation communicative, à chacun des membres de cette famille irrévérencieuse. Nul doute que Sébastien (Benjamin Romieux) concentre toute l’attention par la puissance de son interprétation et son aisance à se glisser dans un rôle aux contours troubles. Une évidente complicité unit les acteurs de cette joyeuse troupe pour répandre une bonne humeur utile à cette farce cruelle qui se préserve ainsi de tout aspect caricatural.

Copyright Studio Vanssay

Enfin, le décor achève de nous plonger dans cette ambiance équivoque, entre malaise et féerie. Derrière ces costumes colorés, ces sofas confortables se déploie un rideau métallique transparent, symbole de la froideur de l’hiver qui enserre dans ses griffes quelques activités que l’on devine inavouables.

Joliment déconcertant, truffé de répliques efficaces, ce Château en Suède vous invite à partager, durant 1h30, la vie d’aristocrates sulfureux, revus et corrigés façon Sagan. Ce serait dommage de refuser l’invitation !