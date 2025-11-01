Saudade – Vincent Turhan – La chronique BD

Un braquage qui tourne au fiasco, un petit cinéma de quartier en pleine semaine de rétrospectives, des histoires de cœur, des blessures de jeunesse, des règlements de comptes, une course-poursuite... et une vielle Lincoln qui sort de son garage le mauvais jour ! Sacré programme !

Résumé : Alma et Rio, un couple complice mais usé par le temps, tiennent un cinéma dans une petite bourgade que l’on imagine dans la péninsule ibérique. Avec deux de leurs employés Luz, l’ouvreuse et Scardo le barman, ils organisent une rétrospective de films. Dans cette même bourgade un casse se prépare. Deux flics véreux donnent rendez-vous à un duo de truands, Cisco et Micha. Ensemble, ils doivent se partager le butin du braquage d’une banque de la ville. Alors que le casse vire au désastre, le cinéma est le centre de l’animation de la station balnéaire avec sa programmation spéciale. Il devient aussi,malgré lui, un lieu central dans la cavale des deux bandits en fuite et dans les recherches menées par leur deux ex-partenaires policiers. Une aventure à suspens, entre rire, polar et mélo !

Critique : Vincent Turhan n’en est pas à son premier album. Dans sa précédente bande dessinée, il emmenait ses lecteurs.rices dans le grand Nord canadien en adaptant le roman Richard Wagamesen, Les étoiles s’éteignent à l’aube, une rencontre entre un père et un fils pour le dernier voyage du premier sur la terre de ses ancêtres. Avec Saudade, il installe son histoire dans une paisible station balnéaire ensoleillée où se croise des cœurs abîmés, et d’autres qui apprennent à être plus léger.

Au cœur de l’intrigue, un cinéma d’art et d’essai. Et d’ailleurs, l’auteur séduira très certainement le lecteur cinéphile. Vincent Turhan rend en effet hommage dans son histoire comme dans sa narration au cinéma d’auteur, mais aussi au mélo et au polar de ciné bis.

Dans son scénario, l’auteur a décidé d’emboîter plusieurs histoires entre elles. C’est un pari risqué, mais cette imbrication opère. Il campe plusieurs duos de personnages, Alma et Rio, les propriétaires du cinéma, Luz et Scardo, leurs employés, les deux braqueurs, les deux policiers véreux, et plus en retrait, mais malgré tout présent, le maire de cette station balnéaire et son assistante. Chaque paire de personnages a sa propre histoire qui s’associe avec une autre paire, mais tous se croisent à un moment donné ou un autre de l’intrigue. Le cinéma d’Alma et Rio, la banque qui s’est fait piller et une petite corniche du littoral forme le triangle géographique dans lequel l’histoire se déroule. Ce petit périmètre rend la succession d’action trépidante et intense. Enfin, une voiture, se retrouve aussi et malgré elle au cœur de l’intrigue. Cela pourrait être compliqué à suivre, d’autant plus que le rythme du récit s’accélère de plus en plus… Pourtant, la lecture est fluide. D’une part, l’auteur parvient à construire une intrigue cohérente parfois un peu grotesque, mais cela en fait aussi son charme et d’autre part, il ponctue son histoire de scènes où le temps semble marquer des pauses

Tous droits de reproduction réservés © 2025, Vincent Turhan, Sarbacane Éditions

Le dessin de Vincent Turhan, incisif, est à la fois précis et dynamique. Le découpage des planches appuie le rythme du récit d’une manière réussie. La narration graphique rejoint la narration filmique avec des alternances de cadrages bien maîtrisées et parfois même la sensation de travellings dessinés. Et à plusieurs moments des scènes de films s’intègre au récit lui-même. L’auteur joue également avec toute la palette de couleur pour camper son histoire tantôt dans des ambiances sombres, inquiétantes et parfois même violentes et d’autres beaucoup plus paisibles, tendres ou bien amusantes. Pour les scènes de films, il choisit une gamme chromatique sépia qui marque la distinction avec le reste du récit, rappelle la dimension rétrospective des projections qui sont des éléments à part entière de l’histoire et donne une patine surannée à l’ensemble.

Tous droits de reproduction réservés © 2025, Vincent Turhan, Sarbacane Éditions

L’album a pour titre Saudade, un terme portugais qui n’a pas d’équivalence en français. À sa manière, Vincent Turhan en propose une définition à la page 106. Saudade, c’est aussi le film vedette de la rétrospective organisée par Alma. Ce film qui lui va droit au cœur, comme à celui de Rio et qui s’inscrit dans leur histoire de couple. Ils ne sont pas les seuls pour qui ce film à compter dans le parcours de vie…le revoir, pour les différents personnages, c’est se souvenir d’une vie qui aurait pu advenir autrement. Le terme "saudade" peut aussi être attaché à la douceur et à la mélancolie de ce récit. Il comporte des histoires d’amours et des histoires de cinéphilie… Il oscille entre gravité et légèreté. Celle-ci est peut-être la mieux incarnée par le duo attendrissant que forme Luz qui sort d’une relation amoureuse décevante et Scardo, secrètement amoureux d’elle, mais complétement maladroit à le lui exprimer. Petit à petit, les fêlures des uns et des autres se révèlent. Elles apportent de la densité au récit et aux personnages de cette histoire.

Tous droits de reproduction réservés © 2025, Vincent Turhan, Sarbacane Éditions

Saudade offre un moment de lecture plein de suspens, de drôlerie et de mélancolie. Un album très riche, à découvrir aux Éditions Sarbacane.