Un grand voyage vers la nuit - Bi Gan - critique

Résumé : Luo Hongwu revient à Kaili, sa ville natale, après s’être enfui pendant plusieurs années. Il se met à la recherche de la femme qu’il a aimée et jamais effacée de sa mémoire. Elle disait s’appeler Wan Qiwen…

Critique : Présenté à la section Un Certain Regard de Cannes 2018, Un grand voyage vers la nuit est le second long métrage de Bi Gan, réalisateur de vingt-neuf ans, qui avait été révélé avec Kaili Blues, primé aux festivals de Locarno et des Trois Continents, et sorti en France en mars 2016. Si cinéaste déclare être ici inspiré par la peinture de Chagall et les romans de Modiano, ce second opus mêlant romanesque décalé et cinéma d’atmosphère, récit à la première personne et construction déstructurée, convoquera de multiples autres références pour le cinéphile : la belle partition musicale lyrique de Giong Lim et Chi-Yuan Hsu accompagnant les plans furtivement sensuels ne sont pas sans évoquer le Wong Kar-wai de In the Mood for Love ; les incantations introspectives font écho au ton durassien déployé dans India Song ; la narration en forme de journal intime ravivera le souvenir de Cinq et la peau de Pierre Rissient ; le thème du double et le récit de la recherche d’une femme aimée peut-être disparue feront inévitablement songer à Vertigo, là où la double lecture d’une histoire complexe nous replongera dans la sophistication de Mulholland Drive.

De là à penser que Bi Gan se contente de recycler les grands classiques, il n’y a qu’un pas que nous nous garderons de franchir, tant le métrage fascine par sa force onirique et son aptitude à capter l’attention des spectateurs (de bonne volonté, précisons-le), pour peu qu’ils acceptent de sortir d’une certaine zone de confort scénaristique. Le film est en fait découpé en deux parties distinctes. La première, plus cérébrale, traite du souvenir et accorde une place importante à la dimension temporelle, des flash-back implicites tentant d’éclairer le trouble affectif de Luo Hongwu, le personnage principal. Le second segment, entièrement filmé en 3D et avec un unique plan-séquence, est introduit par une scène se déroulant dans une salle de cinéma, et se concentre davantage sur l’aspect spatial, les déplacements de Hongwu, dont on ignore s’il entame une nouvelle vie ou est immergé dans un rêve, l’amenant à côtoyer une faune plus ou moins rassurante, comme ces ados jouant au billard et voulant se la jouer jeunes caïds.

Il y a surtout la rencontre avec cette tenancière de salle de jeux ressemblant étrangement à la femme qui occupe encore toutes ses pensées : Hongwu a-t-il affaire à la présence d’une femme fatale, à l’incarnation du mirage amoureux, ou encore à la possibilité d’un nouveau départ ? « L’histoire en tant que telle est toujours un peu banale. Pour ce film, il s’agit simplement d’un homme qui part à la recherche d’une femme. Mais ce que je voulais capter, c’était l’émotion. Pendant le tournage, je me suis forcé à ne pas tourner de scènes trop explicatives. J’ai pris conscience qu’elles me mèneraient uniquement à du pur narratif », a déclaré Bi Gan, qui préfère miser sur le suggestif et l’aptitude du public à se forger sa propre interprétation des images se déroulant sous ses yeux. Bien épaulé par trois chefs opérateurs dont le Français David Chizallet, Bi Gan a tiré aussi le meilleur de ses interprètes dont la troublante Tang Wei, déjà remarquée dans plusieurs œuvres dont Office de Johnnie To. Il serait dommage de passer à côté de ce petit bijou qui mérite un bouche à oreille positif.