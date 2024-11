Un paese di resistenza - Shu Aiello, Catherine Catella - critique

Résumé : Riace, village de Calabre en Italie, avait fait de l’accueil des migrants son avenir pendant vingt ans. Jusqu’au déferlement de la vague populiste qui gangrena l’Europe. Après des mois d’une minutieuse destruction orchestrée par Salvini, le village s’éveille tout doucement d’un long cauchemar.

Critique : Riace, un coin perdu de Calabre où la mafia règne depuis toujours, où depuis des siècles les paysans sont sous le joug des propriétaires nobiliaires poussant les jeunes générations à quitter la terre pour un travail moins pénible en ville. Dans les années 1990, Riace est un village qui s’étiole quand un bateau chargé de migrants s’échoue à quelques kilomètres de là. Aussi pragmatique que philanthrope, le maire Domenico (dit Mimmo) Lucano saisit l’occasion d’accueillir ces naufragés pour redonner vie à son village. Initiative heureuse puisque des commerces ouvrent, des projets associatifs se mettent en place, la médiathèque et l’école connaissent un regain d’ affluence, le tout sur fond de brassage multiethnique. Les réalisatrices Shu Aiello et Catherine Catella, alors séduites par ce projet totalement inédit, en fixent la réalité à travers leur premier film, Un paese de Calabria.

Vingt ans plus tard, force est de constater que les politiques anti-immigration ont fleuri dans toute l’Europe, et tout particulièrement en Italie depuis l’arrivée au pouvoir de Matteo Salvini. En 2018, alors qu’il entame son troisième mandat, le maire est arrêté pour incitation à l’immigration clandestine et traité tel un chef mafieux. Les réfugiés sont placés dans des centres de détention. Des dizaines d’emplois sont détruits, la confiance et la solidarité sont remplacés par des caméras de surveillance. La population locale est sidérée par une telle violence. Un comité de soutien s’organise mais ne peut empêcher la mise en place d’un nouvel édile, conforme à l’état d’esprit du nouveau gouvernement. Contre Domenico Lucano sont retenus dix-sept chefs d’accusation. Vingt personnes sont impliquées avec lui. Mais la population y croit encore. L’Italie demeure une démocratie à part entière. La justice ne peut condamner lourdement toutes ces personnes à qui l’on ne reproche que d’avoir voulu créer vie et espoir. Le verdict fait chanceler leurs certitudes. Treize ans et deux mois de réclusion pour le maire, assortis d’une amende d’un million d’euros.

En ne développant que le point de vue du maire sans jamais questionner les opposants qui n’ont sans doute pas manqué d’exister, le propos se perd dans une certaine naïveté que certains n’hésiteront pas à pointer du doigt. Entre réalité et poésie, c’est bien du côté de la fable que lorgne cette histoire hors du commun, emmenée par la voix mélodieuse d’un conteur qui nous guide dans les méandres de cet imbroglio hautement politique, tandis que résonnent dans les rues devenues désertes les témoignages de quelques habitants mais aussi les sons des télévisions diffusant des discours aussi fallacieux qu’efficaces.

Même si le bien et le mal se heurtent ici de manière quelque peu binaire, le ton délibérément optimiste de ce documentaire a le pouvoir de démontrer à ceux qui en doutent encore, la puissance maléfique de partis extrémistes, nourris de haine et de divisions, plus propices à propager le malheur que l’harmonie.