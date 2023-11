Un prince - Pierre Creton - critique

Résumé : Pierre-Joseph intègre un Centre de Formation et d’Apprentissage pour devenir jardinier. C’est là qu’il rencontre une suite de personnages : Françoise Brown la directrice, Alberto son professeur de botanique, Adrien son employeur, qui vont être déterminants dans son roman d’apprentissage, et l’ouvrir à sa sexualité. Quarante ans plus tard survient Kutta, l’enfant adoptif de Françoise Brown dont il a toujours entendu parler et qu’il n’a encore jamais rencontré. Mais Kutta qui est devenu le propriétaire d’un étrange château semble chercher autre chose qu’un simple jardinier.

Critique : Pierre Creton est un réalisateur intègre. Lui seul est sans doute capable de faire coïncider son métier d’ouvrier agricole avec celui de cinéaste. Il plante son nouveau long-métrage de nouveau dans le Pays de Caux, qu’il affectionne tant, aux environs d’Yvetot, ville ô combien littéraire, où il met en récit un jeune apprenti en jardinage à la découverte de l’amour, et de façon plus lointaine, quasi absente, un enfant adoptif nommé Kutta. Le scénario brouille évidemment les pistes, mettant en scène des personnages sombres, mystérieux, que Pierre-Joseph irradie de sa jeunesse et de son désir. Un prince n’a rien du film homo-érotique. Au contraire, Pierre Creton choisit une entrée plus suggestive du désir qui se construit entre le jeune homme et son patron âgé, Adrien, faisant échoir un récit autant initiatique que poétique. L’évocation de cet enfant adopté est plus lointaine, jusqu’à ce moment où la fiction plonge le spectateur quarante ans plus tard, dans un château flaubertien où Emma Bovary aurait pu danser.

Un très grand soin est apporté à la langue filmique. L’histoire est doublée de textes, eux-mêmes récités par des comédiens différents de ceux qui jouent, d’une texture assez remarquable qui aurait à voir avec Duras. Le réalisateur ne méprise pas pour autant l’image. La lumière est très belle, très précise, donnant aux paysages normands une consistance supplémentaire. Un prince rend hommage à tous ces artisans de la terre qui cultivent comme un art, le miel et les fleurs. Le désir sexuel s’emmêle à ce conte rural où les personnages, dépeints quasiment comme une autobiographie, ont pris attache pour la vie. D’ailleurs, ils meurent beaucoup, mais d’une manière très noble, les pieds enfoncés dans leur terre ou à quelques centimètres du miel qui coule depuis une citerne. On ne comprend pas tout, simplement il faut se laisser embarquer dans cette romance plus sombre qu’elle ne paraît comme un morceau de musique dont on ne maîtriserait pas le rythme.

Comme le titre semble l’indiquer, Pierre Creton met beaucoup de noblesse dans la manière qu’il a de filmer les personnages. On est loin d’un cinéma d’Alain Guiraudie qui ose mettre sur le devant l’écran des relations sexuelles entre des jeunes gens et des hommes âgés. Ici, l’enjeu n’est pas érotique qu’initiatique. Creton fuit la vulgarité, le voyeurisme, la provocation. Un prince se veut un récit lent, poétique, jamais dans l’esbroufe ou l’excès. La mise en scène met à jour des personnages dignes, inspirés et cultivés, qui reconstruisent le monde à partir d’une fleur, d’une abeille ou d’un baiser. Bref, Un prince est un film qui ne laisse pas définir facilement. C’est une œuvre délicate, sensible, qui a volé à la littérature et à la peinture un souffle merveilleux.